https://ria.ru/20220811/shakhta-1809014892.html

В Донецке восстановили энергоснабжение шахты имени Засядько

В Донецке восстановили энергоснабжение шахты имени Засядько - РИА Новости, 11.08.2022

В Донецке восстановили энергоснабжение шахты имени Засядько

Энергоснабжение шахты имени Засядько в Донецке восстановлено, предприятие работает в нормальном режиме, сообщило в четверг министерство угля и энергетики... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T20:26

2022-08-11T20:26

2022-08-11T20:32

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738306603_175:494:2938:2048_1920x0_80_0_0_c9e412ce3e7eabf6e6c3ea565d90f0ef.jpg

ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Энергоснабжение шахты имени Засядько в Донецке восстановлено, предприятие работает в нормальном режиме, сообщило в четверг министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.Ранее министерство сообщило, что шахта имени Засядько обесточена в результате обстрела со стороны украинских войск, под землей находились 29 горняков."В 19:40 восстановлено энергоснабжение шахты имени А.Ф. Засядько. Предприятие работает в нормальном режиме", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

https://ria.ru/20220811/dnr-1809009329.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире