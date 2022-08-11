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В Донецке восстановили энергоснабжение шахты имени Засядько - РИА Новости, 11.08.2022
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В Донецке восстановили энергоснабжение шахты имени Засядько
В Донецке восстановили энергоснабжение шахты имени Засядько - РИА Новости, 11.08.2022
В Донецке восстановили энергоснабжение шахты имени Засядько
Энергоснабжение шахты имени Засядько в Донецке восстановлено, предприятие работает в нормальном режиме, сообщило в четверг министерство угля и энергетики... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T20:26
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в мире
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Энергоснабжение шахты имени Засядько в Донецке восстановлено, предприятие работает в нормальном режиме, сообщило в четверг министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.Ранее министерство сообщило, что шахта имени Засядько обесточена в результате обстрела со стороны украинских войск, под землей находились 29 горняков."В 19:40 восстановлено энергоснабжение шахты имени А.Ф. Засядько. Предприятие работает в нормальном режиме", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
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в мире
В мире
20:26 11.08.2022 (обновлено: 20:32 11.08.2022)
 
В Донецке восстановили энергоснабжение шахты имени Засядько

Минугля ДНР: шахта имени Засядько работает в обычном режиме

© РИА Новости / Константин МихальчевскийШахтер в забое шахты
Шахтер в забое шахты - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Шахтер в забое шахты . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Энергоснабжение шахты имени Засядько в Донецке восстановлено, предприятие работает в нормальном режиме, сообщило в четверг министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.
Ранее министерство сообщило, что шахта имени Засядько обесточена в результате обстрела со стороны украинских войск, под землей находились 29 горняков.
"В 19:40 восстановлено энергоснабжение шахты имени А.Ф. Засядько. Предприятие работает в нормальном режиме", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
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