https://ria.ru/20220811/shakhta-1809014892.html
В Донецке восстановили энергоснабжение шахты имени Засядько
В Донецке восстановили энергоснабжение шахты имени Засядько - РИА Новости, 11.08.2022
В Донецке восстановили энергоснабжение шахты имени Засядько
Энергоснабжение шахты имени Засядько в Донецке восстановлено, предприятие работает в нормальном режиме, сообщило в четверг министерство угля и энергетики... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T20:26
2022-08-11T20:26
2022-08-11T20:32
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738306603_175:494:2938:2048_1920x0_80_0_0_c9e412ce3e7eabf6e6c3ea565d90f0ef.jpg
ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Энергоснабжение шахты имени Засядько в Донецке восстановлено, предприятие работает в нормальном режиме, сообщило в четверг министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.Ранее министерство сообщило, что шахта имени Засядько обесточена в результате обстрела со стороны украинских войск, под землей находились 29 горняков."В 19:40 восстановлено энергоснабжение шахты имени А.Ф. Засядько. Предприятие работает в нормальном режиме", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
https://ria.ru/20220811/dnr-1809009329.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738306603_398:369:2637:2048_1920x0_80_0_0_7254046ac56f922779334008fca31bab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
20:26 11.08.2022 (обновлено: 20:32 11.08.2022)
В Донецке восстановили энергоснабжение шахты имени Засядько
Минугля ДНР: шахта имени Засядько работает в обычном режиме