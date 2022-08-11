https://ria.ru/20220811/sberbank-1808868010.html

Клиенты Сбербанка пожаловались на сбои в мобильном приложении

Клиенты Сбербанка пожаловались на сбои в мобильном приложении - РИА Новости, 11.08.2022

Клиенты Сбербанка пожаловались на сбои в мобильном приложении

Сбой произошел в работе мобильного приложения Сбербанка: клиенты сообщили РИА Новости, что не могут войти в "Сбербанк Онлайн". РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T13:45

2022-08-11T13:45

2022-08-11T13:53

технологии

сбербанк россии

сбербанк онлайн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155247/98/1552479800_0:178:3071:1905_1920x0_80_0_0_ac0f96d55cac0495ee414420ad5ac710.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сбой произошел в работе мобильного приложения Сбербанка: клиенты сообщили РИА Новости, что не могут войти в "Сбербанк Онлайн"."Эта сеть небезопасна. Пожалуйста, подключитесь к другой сети", - говорится в сообщении в мобильном приложении банка при попытке входа. У других клиентов высвечивается уведомление, что "нет соединения с интернетом". При этом при попытке дозвониться до колл-центра банка робот сообщил, что "все мобильные операторы заняты" и сбросил звонок.

https://ria.ru/20220713/sberbank-1802125513.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, сбербанк россии, сбербанк онлайн