https://ria.ru/20220811/sberbank-1808868010.html
Клиенты Сбербанка пожаловались на сбои в мобильном приложении
Клиенты Сбербанка пожаловались на сбои в мобильном приложении - РИА Новости, 11.08.2022
Клиенты Сбербанка пожаловались на сбои в мобильном приложении
Сбой произошел в работе мобильного приложения Сбербанка: клиенты сообщили РИА Новости, что не могут войти в "Сбербанк Онлайн". РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T13:45
2022-08-11T13:45
2022-08-11T13:53
технологии
сбербанк россии
сбербанк онлайн
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сбой произошел в работе мобильного приложения Сбербанка: клиенты сообщили РИА Новости, что не могут войти в "Сбербанк Онлайн"."Эта сеть небезопасна. Пожалуйста, подключитесь к другой сети", - говорится в сообщении в мобильном приложении банка при попытке входа. У других клиентов высвечивается уведомление, что "нет соединения с интернетом". При этом при попытке дозвониться до колл-центра банка робот сообщил, что "все мобильные операторы заняты" и сбросил звонок.
https://ria.ru/20220713/sberbank-1802125513.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сбербанк россии, сбербанк онлайн
Технологии, Сбербанк России, Сбербанк Онлайн
13:45 11.08.2022 (обновлено: 13:53 11.08.2022)
Клиенты Сбербанка пожаловались на сбои в мобильном приложении
Клиенты Сбербанка заявили о сложностях при входе в мобильное приложение