https://ria.ru/20220811/samolet-1809023305.html

СМИ: в США заявили о новом случае с военным самолетом России вблизи Аляски

СМИ: в США заявили о новом случае с военным самолетом России вблизи Аляски - РИА Новости, 11.08.2022

СМИ: в США заявили о новом случае с военным самолетом России вблизи Аляски

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило о третьем случае с российским летательным аппаратом, зафиксированном вблизи Аляски,... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T21:48

2022-08-11T21:48

2022-08-11T22:47

сша

аляска

канада

norad

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603248353_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_e86ecf8586518bd80f0fb64b2dc57faf.jpg

ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило о третьем случае с российским летательным аппаратом, зафиксированном вблизи Аляски, сообщает CNN.Подробностей о сроках произошедшего командование не привело, говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что система ПВО США и Канады зафиксировала в последние дни два российских летальных аппарата для наблюдения вблизи Аляски. Тогда в NORAD отметили, что российские самолеты не пересекали воздушных границ США и Канады.NORAD объединяет системы противовоздушной обороны Канады и США. В июне канадские власти сообщили, что выделят на её развитие 4,9 миллиарда канадских долларов (3,77 миллиарда долларов США) в следующие шесть лет и 40 миллиардов в предстоящие два десятилетия для развертывания радиолокационных станций загоризонтного обнаружения, покрывающих как пространство от границы с США до полярного круга, так и арктические территории.

https://ria.ru/20220809/obekty-1808433933.html

сша

аляска

канада

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, аляска, канада, norad, в мире, россия