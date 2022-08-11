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СМИ: в США заявили о новом случае с военным самолетом России вблизи Аляски - РИА Новости, 11.08.2022
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СМИ: в США заявили о новом случае с военным самолетом России вблизи Аляски
СМИ: в США заявили о новом случае с военным самолетом России вблизи Аляски - РИА Новости, 11.08.2022
СМИ: в США заявили о новом случае с военным самолетом России вблизи Аляски
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило о третьем случае с российским летательным аппаратом, зафиксированном вблизи Аляски,... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T21:48
2022-08-11T22:47
сша
аляска
канада
norad
в мире
россия
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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило о третьем случае с российским летательным аппаратом, зафиксированном вблизи Аляски, сообщает CNN.Подробностей о сроках произошедшего командование не привело, говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что система ПВО США и Канады зафиксировала в последние дни два российских летальных аппарата для наблюдения вблизи Аляски. Тогда в NORAD отметили, что российские самолеты не пересекали воздушных границ США и Канады.NORAD объединяет системы противовоздушной обороны Канады и США. В июне канадские власти сообщили, что выделят на её развитие 4,9 миллиарда канадских долларов (3,77 миллиарда долларов США) в следующие шесть лет и 40 миллиардов в предстоящие два десятилетия для развертывания радиолокационных станций загоризонтного обнаружения, покрывающих как пространство от границы с США до полярного круга, так и арктические территории.
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сша, аляска, канада, norad, в мире, россия
США, Аляска, Канада, NORAD, В мире, Россия
21:48 11.08.2022 (обновлено: 22:47 11.08.2022)
 
СМИ: в США заявили о новом случае с военным самолетом России вблизи Аляски

CNN: американские военные заявили о третьем случае с российским военным самолетом у Аляски

CC0 / McStyles / Аляска
Аляска - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
CC0 / McStyles /
Аляска. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило о третьем случае с российским летательным аппаратом, зафиксированном вблизи Аляски, сообщает CNN.
"Командование раскрыло информацию о третьем инциденте с российским военным самолетом, летевшим в зоне идентификации ПВО Аляски в промежутке между 8 и 10 августа", - сообщает телеканал.
Подробностей о сроках произошедшего командование не привело, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что система ПВО США и Канады зафиксировала в последние дни два российских летальных аппарата для наблюдения вблизи Аляски. Тогда в NORAD отметили, что российские самолеты не пересекали воздушных границ США и Канады.
NORAD объединяет системы противовоздушной обороны Канады и США. В июне канадские власти сообщили, что выделят на её развитие 4,9 миллиарда канадских долларов (3,77 миллиарда долларов США) в следующие шесть лет и 40 миллиардов в предстоящие два десятилетия для развертывания радиолокационных станций загоризонтного обнаружения, покрывающих как пространство от границы с США до полярного круга, так и арктические территории.
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