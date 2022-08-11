https://ria.ru/20220811/saakashvili-1808998807.html

Саакашвили поставили 17 диагнозов

Саакашвили поставили 17 диагнозов - РИА Новости, 11.08.2022

Саакашвили поставили 17 диагнозов

Брат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Георгий заявил, что врачи поставили находящемуся на данный момент в клинике политику 17 разных диагнозов. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T19:33

2022-08-11T19:33

2022-08-11T20:18

в мире

ираклий гарибашвили

грузия

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 11 авг — РИА Новости. Брат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Георгий заявил, что врачи поставили находящемуся на данный момент в клинике политику 17 разных диагнозов."Он очень слаб. Выяснилось, что за последние два-три дня ему поставили еще три диагноза, следовательно, в Грузии ему не становится лучше. Мы ожидаем прибытия иностранных экспертов для изучения ситуации и чтобы как можно быстрее организовать его транспортировку в заграничную клинику. Если не ошибаюсь, у него 14 диагнозов и за последние дни добавилось еще три", — сообщил он журналистам.По его словам, экс-президент фактически не принимает пищу, а с момента поступления в клинику он похудел на 11 килограммов.Саакашвили проходит лечение после длительной голодовки в одной из тбилисских клиник.Экс-президента задержали в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он стал фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды. Премьер Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20220730/saakashvili-1806151098.html

https://ria.ru/20220622/saakashvili-1797345292.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, ираклий гарибашвили, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии