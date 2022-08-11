https://ria.ru/20220811/saakashvili-1808998807.html
Саакашвили поставили 17 диагнозов
Саакашвили поставили 17 диагнозов - РИА Новости, 11.08.2022
Саакашвили поставили 17 диагнозов
Брат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Георгий заявил, что врачи поставили находящемуся на данный момент в клинике политику 17 разных диагнозов. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T19:33
2022-08-11T19:33
2022-08-11T20:18
в мире
ираклий гарибашвили
грузия
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 11 авг — РИА Новости. Брат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Георгий заявил, что врачи поставили находящемуся на данный момент в клинике политику 17 разных диагнозов."Он очень слаб. Выяснилось, что за последние два-три дня ему поставили еще три диагноза, следовательно, в Грузии ему не становится лучше. Мы ожидаем прибытия иностранных экспертов для изучения ситуации и чтобы как можно быстрее организовать его транспортировку в заграничную клинику. Если не ошибаюсь, у него 14 диагнозов и за последние дни добавилось еще три", — сообщил он журналистам.По его словам, экс-президент фактически не принимает пищу, а с момента поступления в клинику он похудел на 11 килограммов.Саакашвили проходит лечение после длительной голодовки в одной из тбилисских клиник.Экс-президента задержали в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он стал фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды. Премьер Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20220730/saakashvili-1806151098.html
https://ria.ru/20220622/saakashvili-1797345292.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ираклий гарибашвили, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
В мире, Ираклий Гарибашвили, Грузия, Михаил Саакашвили, Задержание Саакашвили в Грузии
19:33 11.08.2022 (обновлено: 20:18 11.08.2022)
Саакашвили поставили 17 диагнозов
Брат Саакашвили: экс-президенту Грузии поставили 17 диагнозов, он потерял 11 килограммов
ТБИЛИСИ, 11 авг — РИА Новости. Брат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Георгий заявил, что врачи поставили находящемуся на данный момент в клинике политику 17 разных диагнозов.
"Он очень слаб. Выяснилось, что за последние два-три дня ему поставили еще три диагноза, следовательно, в Грузии ему не становится лучше. Мы ожидаем прибытия иностранных экспертов для изучения ситуации и чтобы как можно быстрее организовать его транспортировку в заграничную клинику. Если не ошибаюсь, у него 14 диагнозов и за последние дни добавилось еще три", — сообщил он журналистам.
По его словам, экс-президент фактически не принимает пищу, а с момента поступления в клинику он похудел на 11 килограммов.
Саакашвили проходит лечение после длительной голодовки в одной из тбилисских клиник.
Экс-президента задержали в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он стал фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды. Премьер Ираклий Гарибашвили
подчеркнул, что Саакашвили
надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.