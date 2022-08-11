https://ria.ru/20220811/rubl-1808755224.html

Назван единственный защитник крепкого рубля

Назван единственный защитник крепкого рубля - РИА Новости, 11.08.2022

Назван единственный защитник крепкого рубля

Сравнительно дорогие нефть и газ, как и прочие сырьевые товары, остаются едва ли не единственной защитой рубля от высоких геополитических и санкционных рисков,... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T02:17

2022-08-11T02:17

2022-08-11T02:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

доллар

рубль

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Сравнительно дорогие нефть и газ, как и прочие сырьевые товары, остаются едва ли не единственной защитой рубля от высоких геополитических и санкционных рисков, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Дмитрий Бабин.По его словам, доллар вторую неделю не может значительно оторваться от уровня 60 рублей, совершая разнонаправленные движения в этом диапазоне. “Вероятно, такая динамика отражает появление сбалансированности российского валютного рынка. С одной стороны, предложение инвалюты сокращается под воздействием уменьшения экспортной выручки из-за снижения сырьевых цен. С другой стороны, импорт постепенно увеличивается”, - предположил эксперт.При этом запланированное смягчение ограничений на движение капиталов, которое проводят Банк России и финансовые власти, упростило процесс вывоза иностранной валюты за рубеж. На фоне уже действующих антироссийских санкций и растущих геополитических рисков рубль может начать устойчивое ослабление, исчерпав поддержку нефтяных цен, резюмировал он.

https://ria.ru/20220810/valyuta-1808710985.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, доллар, рубль