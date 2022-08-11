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Назван единственный защитник крепкого рубля - РИА Новости, 11.08.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220811/rubl-1808755224.html
Назван единственный защитник крепкого рубля
Назван единственный защитник крепкого рубля - РИА Новости, 11.08.2022
Назван единственный защитник крепкого рубля
Сравнительно дорогие нефть и газ, как и прочие сырьевые товары, остаются едва ли не единственной защитой рубля от высоких геополитических и санкционных рисков,... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T02:17
2022-08-11T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
доллар
рубль
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Сравнительно дорогие нефть и газ, как и прочие сырьевые товары, остаются едва ли не единственной защитой рубля от высоких геополитических и санкционных рисков, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Дмитрий Бабин.По его словам, доллар вторую неделю не может значительно оторваться от уровня 60 рублей, совершая разнонаправленные движения в этом диапазоне. “Вероятно, такая динамика отражает появление сбалансированности российского валютного рынка. С одной стороны, предложение инвалюты сокращается под воздействием уменьшения экспортной выручки из-за снижения сырьевых цен. С другой стороны, импорт постепенно увеличивается”, - предположил эксперт.При этом запланированное смягчение ограничений на движение капиталов, которое проводят Банк России и финансовые власти, упростило процесс вывоза иностранной валюты за рубеж. На фоне уже действующих антироссийских санкций и растущих геополитических рисков рубль может начать устойчивое ослабление, исчерпав поддержку нефтяных цен, резюмировал он.
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экономика, россия, доллар, рубль
02:17 11.08.2022
 
Назван единственный защитник крепкого рубля

Инвестор Бабин назвал единственной защитой рубля высокие цены на нефть и газ

© Владимир АстапковичГерб РФ на монете
Герб РФ на монете
© Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Сравнительно дорогие нефть и газ, как и прочие сырьевые товары, остаются едва ли не единственной защитой рубля от высоких геополитических и санкционных рисков, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Дмитрий Бабин.
По его словам, доллар вторую неделю не может значительно оторваться от уровня 60 рублей, совершая разнонаправленные движения в этом диапазоне. “Вероятно, такая динамика отражает появление сбалансированности российского валютного рынка. С одной стороны, предложение инвалюты сокращается под воздействием уменьшения экспортной выручки из-за снижения сырьевых цен. С другой стороны, импорт постепенно увеличивается”, - предположил эксперт.
Российский рубль и американский доллар - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 19:18Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в среду вырос до 60,67 рубля
При этом запланированное смягчение ограничений на движение капиталов, которое проводят Банк России и финансовые власти, упростило процесс вывоза иностранной валюты за рубеж. На фоне уже действующих антироссийских санкций и растущих геополитических рисков рубль может начать устойчивое ослабление, исчерпав поддержку нефтяных цен, резюмировал он.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияДолларРубль
 
 
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