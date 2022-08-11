https://ria.ru/20220811/rets-1808884203.html

РЭЦ: экспорт Удмуртии вырос на 23% в 2021 году

РЭЦ: экспорт Удмуртии вырос на 23% в 2021 году - РИА Новости, 11.08.2022

РЭЦ: экспорт Удмуртии вырос на 23% в 2021 году

Экспорт Удмуртской Республики вырос на 23% в 2021 году, сообщила по итогам заседания экспортного совета при главе региона генеральный директор Российского... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T14:42

2022-08-11T14:42

2022-08-11T14:42

российский экспортный центр (рэц)

россия

экспорт

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Экспорт Удмуртской Республики вырос на 23% в 2021 году, сообщила по итогам заседания экспортного совета при главе региона генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Удмуртия - это регион, который на протяжении последнего времени показывает фантастическую динамику экспорта. В прошлом году экспорт в регионе вырос на 23%. Это заслуга и экспортеров, которые почувствовали в себе смелость выйти на внешние рынки, и команды региона, которая сформировала набор таких региональных мер поддержки, которые позволяют предприятиям выходить на экспорт", - рассказала Никишина.Она отметила, что продукция республики есть в 90 странах. "И это не случайность. Я уверена, что компании региона смогут воспользоваться сложившейся ситуацией и открыть для себя новые рынки", - считает глава РЭЦ."Несырьевой неэнергетический экспорт в Удмуртии за пять лет вырос почти в три раза: в 2017 году он составлял 195 миллионов долларов, в 2021-м - 540 миллионов. Мы активно работаем с предпринимателями, которые ориентированы на экспорт, и в этой работе неоценимую помощь нам оказывает Российский экспортный центр", - добавил со своей стороны глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

https://ria.ru/20220805/kompensatsiya-1807522351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, экспорт