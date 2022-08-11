https://ria.ru/20220811/ranenyy-1808990723.html

В Ясиноватой при обстреле ранен мирный житель

В Ясиноватой при обстреле ранен мирный житель - РИА Новости, 11.08.2022

В Ясиноватой при обстреле ранен мирный житель

Мирный житель ранен в результате обстрела со стороны украинских силовиков в Ясиноватой, сообщили в четверг в штабе территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T19:05

2022-08-11T19:05

2022-08-11T19:05

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

донбасс

иван приходько

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783561917_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9c876578895e056d6fd200f03e74e740.jpg

ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела со стороны украинских силовиков в Ясиноватой, сообщили в четверг в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Вооруженные формирования Украины атаковали Ясиноватую, ранение получил мирный житель", - написал Приходько в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220811/obstrel-1808969559.html

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ясиноватая, украина, донецкая народная республика, донбасс, иван приходько, вооруженные силы украины