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В Ясиноватой при обстреле ранен мирный житель
В Ясиноватой при обстреле ранен мирный житель - РИА Новости, 11.08.2022
В Ясиноватой при обстреле ранен мирный житель
Мирный житель ранен в результате обстрела со стороны украинских силовиков в Ясиноватой, сообщили в четверг в штабе территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T19:05
2022-08-11T19:05
2022-08-11T19:05
специальная военная операция на украине
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела со стороны украинских силовиков в Ясиноватой, сообщили в четверг в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Вооруженные формирования Украины атаковали Ясиноватую, ранение получил мирный житель", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220811/obstrel-1808969559.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Ясиноватой при обстреле ранен мирный житель
Штаб теробороны ДНР: при обстреле со стороны ВСУ в Ясиноватой пострадал мирный житель