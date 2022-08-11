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Гладков поручил активнее продвигать белгородскую продукцию - РИА Новости, 11.08.2022
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Белгородская область
https://ria.ru/20220811/prodvizhenie-1808997142.html
Гладков поручил активнее продвигать белгородскую продукцию
Гладков поручил активнее продвигать белгородскую продукцию - РИА Новости, 11.08.2022
Гладков поручил активнее продвигать белгородскую продукцию
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал, что местные власти продумают дополнительные меры для продвижения качественной продукции, производимой РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T19:23
2022-08-11T19:23
белгородская область
экономика
белгородская область
старый оскол
старооскольский городской округ
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 11 авг – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал, что местные власти продумают дополнительные меры для продвижения качественной продукции, производимой в регионе, сообщила пресс-служба правительства области.Губернатор во время своей рабочей поездки по Старому Осколу посетил производство хлебобулочных изделий. ООО "Горхлеб" занимается производством хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий недлительного хранения. Сейчас на предприятии, работающем с 2015 года, заняты 48 человек.Сообщается, что предприятие располагает собственными производственными мощностями и современным оборудованием, что позволяет производить высококачественные продукты широкого ассортимента. ООО "Горхлеб" также имеет собственную торговую сеть фирменных магазинов, через которую продукция реализуется населению всего Старооскольского городского округа. У хлебопекарни в Старом Осколе второй в регионе сертификат качества на выпуск органической продукции и первый среди производителей хлеба."Такую полезную, вкусную, аппетитную продукцию нужно помогать продвигать. Нужно больше рассказывать о том, какие замечательные у нас есть предприятия! Уже есть мера поддержки, как компенсация затрат на продвижение продукта. Подумаем ещё, что нам стоит сделать в этом направлении", — сказал Гладков.Поддержка малого и среднего предпринимательства стала одной из тем обсуждения президента РФ Владимира Путина и губернатора Белгородской области.
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белгородская область
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экономика, белгородская область, старый оскол, старооскольский городской округ, вячеслав гладков
Белгородская область, Экономика, Белгородская область, Старый Оскол, Старооскольский городской округ, Вячеслав Гладков
19:23 11.08.2022
 

Гладков поручил активнее продвигать белгородскую продукцию

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Овощи на рынке - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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БЕЛГОРОД, 11 авг – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал, что местные власти продумают дополнительные меры для продвижения качественной продукции, производимой в регионе, сообщила пресс-служба правительства области.
Губернатор во время своей рабочей поездки по Старому Осколу посетил производство хлебобулочных изделий. ООО "Горхлеб" занимается производством хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий недлительного хранения. Сейчас на предприятии, работающем с 2015 года, заняты 48 человек.
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Сообщается, что предприятие располагает собственными производственными мощностями и современным оборудованием, что позволяет производить высококачественные продукты широкого ассортимента. ООО "Горхлеб" также имеет собственную торговую сеть фирменных магазинов, через которую продукция реализуется населению всего Старооскольского городского округа. У хлебопекарни в Старом Осколе второй в регионе сертификат качества на выпуск органической продукции и первый среди производителей хлеба.
"Такую полезную, вкусную, аппетитную продукцию нужно помогать продвигать. Нужно больше рассказывать о том, какие замечательные у нас есть предприятия! Уже есть мера поддержки, как компенсация затрат на продвижение продукта. Подумаем ещё, что нам стоит сделать в этом направлении", — сказал Гладков.
Поддержка малого и среднего предпринимательства стала одной из тем обсуждения президента РФ Владимира Путина и губернатора Белгородской области.

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