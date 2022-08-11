https://ria.ru/20220811/prodvizhenie-1808997142.html

Гладков поручил активнее продвигать белгородскую продукцию

Гладков поручил активнее продвигать белгородскую продукцию - РИА Новости, 11.08.2022

Гладков поручил активнее продвигать белгородскую продукцию

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал, что местные власти продумают дополнительные меры для продвижения качественной продукции, производимой РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T19:23

2022-08-11T19:23

2022-08-11T19:23

белгородская область

экономика

белгородская область

старый оскол

старооскольский городской округ

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 11 авг – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал, что местные власти продумают дополнительные меры для продвижения качественной продукции, производимой в регионе, сообщила пресс-служба правительства области.Губернатор во время своей рабочей поездки по Старому Осколу посетил производство хлебобулочных изделий. ООО "Горхлеб" занимается производством хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий недлительного хранения. Сейчас на предприятии, работающем с 2015 года, заняты 48 человек.Сообщается, что предприятие располагает собственными производственными мощностями и современным оборудованием, что позволяет производить высококачественные продукты широкого ассортимента. ООО "Горхлеб" также имеет собственную торговую сеть фирменных магазинов, через которую продукция реализуется населению всего Старооскольского городского округа. У хлебопекарни в Старом Осколе второй в регионе сертификат качества на выпуск органической продукции и первый среди производителей хлеба."Такую полезную, вкусную, аппетитную продукцию нужно помогать продвигать. Нужно больше рассказывать о том, какие замечательные у нас есть предприятия! Уже есть мера поддержки, как компенсация затрат на продвижение продукта. Подумаем ещё, что нам стоит сделать в этом направлении", — сказал Гладков.Поддержка малого и среднего предпринимательства стала одной из тем обсуждения президента РФ Владимира Путина и губернатора Белгородской области.

https://ria.ru/20220808/shokolad-1808100168.html

https://ria.ru/20220728/fermery-1805498426.html

белгородская область

старый оскол

старооскольский городской округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, белгородская область, старый оскол, старооскольский городской округ, вячеслав гладков