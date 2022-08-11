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В Якутии потушили более десяти лесных пожаров за сутки - РИА Новости, 11.08.2022
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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20220811/pozhary-1808890940.html
В Якутии потушили более десяти лесных пожаров за сутки
В Якутии потушили более десяти лесных пожаров за сутки - РИА Новости, 11.08.2022
В Якутии потушили более десяти лесных пожаров за сутки
Более десяти лесных пожаров потушили в Якутии за сутки, новых очагов не обнаружено, стабилизация обстановки позволяет снимать режим ЧС в районах, сообщает... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T14:56
2022-08-11T14:56
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
происшествия
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ЯКУТСК, 11 авг – РИА Новости. Более десяти лесных пожаров потушили в Якутии за сутки, новых очагов не обнаружено, стабилизация обстановки позволяет снимать режим ЧС в районах, сообщает оперативный штаб республики.Площадь, пройденная огнем, в Якутии существенно сократилась в сравнении с прошлым годом. Дополнительное федеральное финансирование позволило региональным властям нарастить силы на борьбу со стихией.По данным региональных властей, в настоящее время режим ЧС муниципального характера снят в шести районах республики. Ожидается, что тенденция к снижению числа пожаров продолжится, затем федеральный центр будет принимать решение о снятии режима федерального характера."Тринадцать лесных пожаров общей площадью, пройденной огнем, 43 003 га ликвидировано в Алданском, Усть-Майском, Нюрбинском, Верхневилюйском, Нерюнгринском, Жиганском, Оленекском районах. Новых лесных пожаров за сутки не обнаружено. Всего действуют 24 лесных пожара на общей площади 202 007 га... На аналогичную дату прошлого года действовало 168 лесных пожаров на общей площади 4 017 796 га", - доложили в оперштабе.В тушении лесных пожаров участвуют 589 человек. Привлечено 20 единиц техники.Ранее сообщалось, что новая разработка якутской IT-компании помогла в 2 раза быстрее тушить лесные пожары.
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республика саха (якутия), происшествия
Республика Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия), Происшествия
14:56 11.08.2022
 

В Якутии потушили более десяти лесных пожаров за сутки

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудники ФБУ "Авиалесоохрана" во время тушения пожара в Якутии
Сотрудники ФБУ Авиалесоохрана во время тушения пожара в Якутии - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудники ФБУ "Авиалесоохрана" во время тушения пожара в Якутии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 11 авг – РИА Новости. Более десяти лесных пожаров потушили в Якутии за сутки, новых очагов не обнаружено, стабилизация обстановки позволяет снимать режим ЧС в районах, сообщает оперативный штаб республики.
Площадь, пройденная огнем, в Якутии существенно сократилась в сравнении с прошлым годом. Дополнительное федеральное финансирование позволило региональным властям нарастить силы на борьбу со стихией.
По данным региональных властей, в настоящее время режим ЧС муниципального характера снят в шести районах республики. Ожидается, что тенденция к снижению числа пожаров продолжится, затем федеральный центр будет принимать решение о снятии режима федерального характера.
"Тринадцать лесных пожаров общей площадью, пройденной огнем, 43 003 га ликвидировано в Алданском, Усть-Майском, Нюрбинском, Верхневилюйском, Нерюнгринском, Жиганском, Оленекском районах. Новых лесных пожаров за сутки не обнаружено. Всего действуют 24 лесных пожара на общей площади 202 007 га... На аналогичную дату прошлого года действовало 168 лесных пожаров на общей площади 4 017 796 га", - доложили в оперштабе.
Тушение лесных пожаров в Якутии - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 10:44Республика Саха (Якутия)
Система якутской IT-компании помогла в 2 раза быстрее тушить лесные пожары
В тушении лесных пожаров участвуют 589 человек. Привлечено 20 единиц техники.
Ранее сообщалось, что новая разработка якутской IT-компании помогла в 2 раза быстрее тушить лесные пожары.
 
Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Происшествия
 
 
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