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В Подмосковье при пожаре в частном доме погибли трое детей - РИА Новости, 11.08.2022
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В Подмосковье при пожаре в частном доме погибли трое детей
В Подмосковье при пожаре в частном доме погибли трое детей - РИА Новости, 11.08.2022
В Подмосковье при пожаре в частном доме погибли трое детей
Трое детей погибли при пожаре в частном доме в деревне Малое Видное Ленинского городского округа в Подмосковье, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T22:52
2022-08-11T23:05
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Трое детей погибли при пожаре в частном доме в деревне Малое Видное Ленинского городского округа в Подмосковье, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС."В 16.04 от очевидца в службу 112 Ленинского городского округа поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: городской округ Ленинский, деревня Малое Видное, улица Садовая, дом 41 ... В 18.34 ликвидация открытого горения ... По состоянию на 20.36 обнаружены тела трёх погибших, дети", - говорится в сообщении.Отмечается, что на момент прибытия пожарников наблюдался дым из-под кровли. В 18.15 пожар был локализован на площади 750 квадратных метров. Кроме того, в 18.34 было ликвидировано открытое горение.После гибели детей возбудили два уголовных дела, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области."Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности троим детям (часть 3 статья 109 УК РФ), а также возбуждено уголовное дело в отношении матери малолетних, оставившей своих детей в опасности (статья 125 УК РФ)", - говорится в сообщении.Отмечается, что двум погибшим девочкам было 9 и 7 лет, а их брату - 5. По предварительным данным, мать оставила детей без присмотра и заперла их на мансардном этаже дома.Прокуратура Московской области также начала проверку, сообщается в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20220806/pozhar-1807698523.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия
22:52 11.08.2022 (обновлено: 23:05 11.08.2022)
 
В Подмосковье при пожаре в частном доме погибли трое детей

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в подмосковной деревне Малое Видное

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Трое детей погибли при пожаре в частном доме в деревне Малое Видное Ленинского городского округа в Подмосковье, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"В 16.04 от очевидца в службу 112 Ленинского городского округа поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: городской округ Ленинский, деревня Малое Видное, улица Садовая, дом 41 ... В 18.34 ликвидация открытого горения ... По состоянию на 20.36 обнаружены тела трёх погибших, дети", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на момент прибытия пожарников наблюдался дым из-под кровли. В 18.15 пожар был локализован на площади 750 квадратных метров. Кроме того, в 18.34 было ликвидировано открытое горение.
После гибели детей возбудили два уголовных дела, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области.
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"Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности троим детям (часть 3 статья 109 УК РФ), а также возбуждено уголовное дело в отношении матери малолетних, оставившей своих детей в опасности (статья 125 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что двум погибшим девочкам было 9 и 7 лет, а их брату - 5. По предварительным данным, мать оставила детей без присмотра и заперла их на мансардном этаже дома.
Прокуратура Московской области также начала проверку, сообщается в Telegram-канале ведомства.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
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