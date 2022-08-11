https://ria.ru/20220811/pozhar-1809027959.html

В Подмосковье при пожаре в частном доме погибли трое детей

В Подмосковье при пожаре в частном доме погибли трое детей - РИА Новости, 11.08.2022

В Подмосковье при пожаре в частном доме погибли трое детей

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в деревне Малое Видное Ленинского городского округа в Подмосковье, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T22:52

2022-08-11T22:52

2022-08-11T23:05

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Трое детей погибли при пожаре в частном доме в деревне Малое Видное Ленинского городского округа в Подмосковье, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС."В 16.04 от очевидца в службу 112 Ленинского городского округа поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: городской округ Ленинский, деревня Малое Видное, улица Садовая, дом 41 ... В 18.34 ликвидация открытого горения ... По состоянию на 20.36 обнаружены тела трёх погибших, дети", - говорится в сообщении.Отмечается, что на момент прибытия пожарников наблюдался дым из-под кровли. В 18.15 пожар был локализован на площади 750 квадратных метров. Кроме того, в 18.34 было ликвидировано открытое горение.После гибели детей возбудили два уголовных дела, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области."Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности троим детям (часть 3 статья 109 УК РФ), а также возбуждено уголовное дело в отношении матери малолетних, оставившей своих детей в опасности (статья 125 УК РФ)", - говорится в сообщении.Отмечается, что двум погибшим девочкам было 9 и 7 лет, а их брату - 5. По предварительным данным, мать оставила детей без присмотра и заперла их на мансардном этаже дома.Прокуратура Московской области также начала проверку, сообщается в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20220806/pozhar-1807698523.html

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московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), россия