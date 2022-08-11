https://ria.ru/20220811/pozhar-1808834784.html
В Донецке потушили пожар на пивоваренном заводе
В Донецке потушили пожар на пивоваренном заводе - РИА Новости, 11.08.2022
В Донецке потушили пожар на пивоваренном заводе
Пожар и авария на донецком пивзаводе ликвидированы, сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:17
2022-08-11T12:17
2022-08-11T12:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
ситуация в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808817077_0:34:3067:1759_1920x0_80_0_0_705855b3fe3b6de7c6d6d82490d17258.jpg
ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Пожар и авария на донецком пивзаводе ликвидированы, сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики."Подразделения МЧС ДНР ликвидировали аварию и возгорание на Донецком пивоваренном заводе", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Штаб территориальной обороны ДНР сообщил вечером 10 августа, что украинские войска обстреляли пивоваренный завод в Калининском районе Донецка, из-за чего произошла утечка аммиака. МЧС ДНР сообщило, что в момент удара на заводе находились 32 человека, по меньшей мере один погиб, еще два пострадали. По данным ведомства, на территории завода загорелась пластиковая тара и поддоны на площади 600 квадратных метров. Позднее в МЧС ДНР сообщили, что утечку аммиака удалось остановить.
https://ria.ru/20220811/ukraina-1808808749.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808817077_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f348c59e353a6abc0a3f46fd7b6c63a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина, Вооруженные силы Украины
В Донецке потушили пожар на пивоваренном заводе
МЧС ДНР ликвидировало пожар и аварию на Донецком пивоваренном заводе