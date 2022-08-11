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В Донецке потушили пожар на пивоваренном заводе - РИА Новости, 11.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/pozhar-1808834784.html
В Донецке потушили пожар на пивоваренном заводе
В Донецке потушили пожар на пивоваренном заводе - РИА Новости, 11.08.2022
В Донецке потушили пожар на пивоваренном заводе
Пожар и авария на донецком пивзаводе ликвидированы, сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:17
2022-08-11T12:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
ситуация в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Пожар и авария на донецком пивзаводе ликвидированы, сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики."Подразделения МЧС ДНР ликвидировали аварию и возгорание на Донецком пивоваренном заводе", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Штаб территориальной обороны ДНР сообщил вечером 10 августа, что украинские войска обстреляли пивоваренный завод в Калининском районе Донецка, из-за чего произошла утечка аммиака. МЧС ДНР сообщило, что в момент удара на заводе находились 32 человека, по меньшей мере один погиб, еще два пострадали. По данным ведомства, на территории завода загорелась пластиковая тара и поддоны на площади 600 квадратных метров. Позднее в МЧС ДНР сообщили, что утечку аммиака удалось остановить.
https://ria.ru/20220811/ukraina-1808808749.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина, Вооруженные силы Украины
12:17 11.08.2022
 
В Донецке потушили пожар на пивоваренном заводе

МЧС ДНР ликвидировало пожар и аварию на Донецком пивоваренном заводе

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела пивоваренного завода в Донецке, в результате которого произошла утечка аммиака
Последствия обстрела пивоваренного завода в Донецке, в результате которого произошла утечка аммиака - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела пивоваренного завода в Донецке, в результате которого произошла утечка аммиака
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Пожар и авария на донецком пивзаводе ликвидированы, сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики.
"Подразделения МЧС ДНР ликвидировали аварию и возгорание на Донецком пивоваренном заводе", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил вечером 10 августа, что украинские войска обстреляли пивоваренный завод в Калининском районе Донецка, из-за чего произошла утечка аммиака. МЧС ДНР сообщило, что в момент удара на заводе находились 32 человека, по меньшей мере один погиб, еще два пострадали. По данным ведомства, на территории завода загорелась пластиковая тара и поддоны на площади 600 квадратных метров. Позднее в МЧС ДНР сообщили, что утечку аммиака удалось остановить.
Представитель ЛНР в России Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11:06Специальная военная операция на Украине
Киев взял стратегию на организацию техногенных катастроф, считает Мирошник
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Ситуация в ДНР и ЛНРУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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