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В Донецке потушили пожар на пивоваренном заводе

В Донецке потушили пожар на пивоваренном заводе - РИА Новости, 11.08.2022

В Донецке потушили пожар на пивоваренном заводе

Пожар и авария на донецком пивзаводе ликвидированы, сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T12:17

2022-08-11T12:17

2022-08-11T12:17

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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Пожар и авария на донецком пивзаводе ликвидированы, сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики."Подразделения МЧС ДНР ликвидировали аварию и возгорание на Донецком пивоваренном заводе", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Штаб территориальной обороны ДНР сообщил вечером 10 августа, что украинские войска обстреляли пивоваренный завод в Калининском районе Донецка, из-за чего произошла утечка аммиака. МЧС ДНР сообщило, что в момент удара на заводе находились 32 человека, по меньшей мере один погиб, еще два пострадали. По данным ведомства, на территории завода загорелась пластиковая тара и поддоны на площади 600 квадратных метров. Позднее в МЧС ДНР сообщили, что утечку аммиака удалось остановить.

https://ria.ru/20220811/ukraina-1808808749.html

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины