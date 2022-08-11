Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 11.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/postradavshiy-1808933775.html
При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 11.08.2022
При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель
Молодой человек получил ранения в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T16:53
2022-08-11T16:53
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797340154_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_b8cee2b6e78b67c4f799cb3a8f46e579.jpg
ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Молодой человек получил ранения в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин."По поступившей информации, в Кировском районе Донецка в результате обстрелов пострадали мирные граждане по адресам: улица Адыгейская, 13 – парень 2002 года рождения", - говорится в сообщении в Теlegram-канале мэра.
https://ria.ru/20220811/sk-1808850368.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797340154_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_40c57a5b5459bbb55b54c52b62189d9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк (днр), донецкая народная республика, украина, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
16:53 11.08.2022
 
При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о пострадавшем из-за обстрела со стороны украинских войск

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Молодой человек получил ранения в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации, в Кировском районе Донецка в результате обстрелов пострадали мирные граждане по адресам: улица Адыгейская, 13 – парень 2002 года рождения", - говорится в сообщении в Теlegram-канале мэра.
Завод, где ночью из-за украинского обстрела произошла утечка аммиака - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
13:01Специальная военная операция на Украине
СК собрал пробы веществ в районе утечки аммиака в Донецке
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала