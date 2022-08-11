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При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель

При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 11.08.2022

При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель

Молодой человек получил ранения в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T16:53

2022-08-11T16:53

2022-08-11T16:53

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Молодой человек получил ранения в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин."По поступившей информации, в Кировском районе Донецка в результате обстрелов пострадали мирные граждане по адресам: улица Адыгейская, 13 – парень 2002 года рождения", - говорится в сообщении в Теlegram-канале мэра.

https://ria.ru/20220811/sk-1808850368.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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донецк (днр), донецкая народная республика, украина, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины