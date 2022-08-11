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При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 11.08.2022
При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель
Молодой человек получил ранения в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T16:53
2022-08-11T16:53
2022-08-11T16:53
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Молодой человек получил ранения в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин."По поступившей информации, в Кировском районе Донецка в результате обстрелов пострадали мирные граждане по адресам: улица Адыгейская, 13 – парень 2002 года рождения", - говорится в сообщении в Теlegram-канале мэра.
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Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о пострадавшем из-за обстрела со стороны украинских войск