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При обстреле Донецка украинскими войсками пострадали женщина и ребенок - РИА Новости, 11.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/postradavshie-1808923147.html
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадали женщина и ребенок
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадали женщина и ребенок - РИА Новости, 11.08.2022
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадали женщина и ребенок
Женщина и ребенок получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T16:15
2022-08-11T16:15
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Женщина и ребенок получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) снова обстреляли Кировский район Донецка, по улице Бойченко ранены женщина и ребенок 2010 года рождения", - говорится в сообщении в Теlegram-канале штаба.
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кировский район
донецк (днр)
украина
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в мире, кировский район, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецк (ДНР), Украина, Вооруженные силы Украины
16:15 11.08.2022
 
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадали женщина и ребенок

Штаб обороны ДНР: при обстреле ВСУ Кировского района Донецка пострадали женщина и ребенок

© РИА Новости /  / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда после обстрела со стороны ВСУ Донецка
Воронка от снаряда после обстрела со стороны ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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Воронка от снаряда после обстрела со стороны ВСУ Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Женщина и ребенок получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) снова обстреляли Кировский район Донецка, по улице Бойченко ранены женщина и ребенок 2010 года рождения", - говорится в сообщении в Теlegram-канале штаба.
Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2021 на Яворовском полигоне во Львовской области. - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКировский районДонецк (ДНР)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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