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При обстреле Донецка украинскими войсками пострадали женщина и ребенок
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадали женщина и ребенок - РИА Новости, 11.08.2022
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадали женщина и ребенок
Женщина и ребенок получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T16:15
2022-08-11T16:15
2022-08-11T16:15
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Женщина и ребенок получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) снова обстреляли Кировский район Донецка, по улице Бойченко ранены женщина и ребенок 2010 года рождения", - говорится в сообщении в Теlegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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При обстреле Донецка украинскими войсками пострадали женщина и ребенок
Штаб обороны ДНР: при обстреле ВСУ Кировского района Донецка пострадали женщина и ребенок