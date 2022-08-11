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СМИ: США отложили пересмотр пошлин на товары из КНР из-за учений у Тайваня - РИА Новости, 11.08.2022
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СМИ: США отложили пересмотр пошлин на товары из КНР из-за учений у Тайваня
СМИ: США отложили пересмотр пошлин на товары из КНР из-за учений у Тайваня - РИА Новости, 11.08.2022
СМИ: США отложили пересмотр пошлин на товары из КНР из-за учений у Тайваня
Учения вооруженных сил Китая у Тайваня заставили американских высокопоставленных лиц отложить вопросы о таможенных пошлинах в отношении китайских товаров,... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T07:17
2022-08-11T07:17
дональд трамп
нэнси пелоси
китай
тайвань
пекин
визит пелоси на тайвань
в мире
сша
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Учения вооруженных сил Китая у Тайваня заставили американских высокопоставленных лиц отложить вопросы о таможенных пошлинах в отношении китайских товаров, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.Соединенные Штаты в течение нескольких месяцев пытаются решить проблему с пошлинами товаров из КНР, которые были введены при бывшем президенте Дональде Трампе.Как отмечает агентство, администрация Байдена рассматривала возможности отмены некоторых тарифов, рассматривался список тарифных исключений для американских компаний, "которые могут получать только определенные поставки из Китая".Однако реакция Пекина на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань "вызвала переоценку со стороны чиновников администрации, которые стремятся не делать ничего, что могло бы быть расценено Китаем как эскалация, а также стремятся избежать того, чтобы их считали отступающими перед лицом агрессии коммунистической страны".
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дональд трамп, нэнси пелоси, китай, тайвань, пекин, визит пелоси на тайвань, в мире, сша
07:17 11.08.2022
 
СМИ: США отложили пересмотр пошлин на товары из КНР из-за учений у Тайваня

Рейтер: США отложили пересмотр пошлин на китайские товары из-за учений армии КНР у Тайваня

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Учения вооруженных сил Китая у Тайваня заставили американских высокопоставленных лиц отложить вопросы о таможенных пошлинах в отношении китайских товаров, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Соединенные Штаты в течение нескольких месяцев пытаются решить проблему с пошлинами товаров из КНР, которые были введены при бывшем президенте Дональде Трампе.
Как отмечает агентство, администрация Байдена рассматривала возможности отмены некоторых тарифов, рассматривался список тарифных исключений для американских компаний, "которые могут получать только определенные поставки из Китая".
Однако реакция Пекина на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань "вызвала переоценку со стороны чиновников администрации, которые стремятся не делать ничего, что могло бы быть расценено Китаем как эскалация, а также стремятся избежать того, чтобы их считали отступающими перед лицом агрессии коммунистической страны".
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Вчера, 12:03В мире
Армия Китая заявила о выполнении задач в ходе учений у Тайваня
 
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