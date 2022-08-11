https://ria.ru/20220811/poshliny-1808765629.html

СМИ: США отложили пересмотр пошлин на товары из КНР из-за учений у Тайваня

СМИ: США отложили пересмотр пошлин на товары из КНР из-за учений у Тайваня - РИА Новости, 11.08.2022

СМИ: США отложили пересмотр пошлин на товары из КНР из-за учений у Тайваня

Учения вооруженных сил Китая у Тайваня заставили американских высокопоставленных лиц отложить вопросы о таможенных пошлинах в отношении китайских товаров,... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T07:17

2022-08-11T07:17

2022-08-11T07:17

дональд трамп

нэнси пелоси

китай

тайвань

пекин

визит пелоси на тайвань

в мире

сша

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Учения вооруженных сил Китая у Тайваня заставили американских высокопоставленных лиц отложить вопросы о таможенных пошлинах в отношении китайских товаров, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.Соединенные Штаты в течение нескольких месяцев пытаются решить проблему с пошлинами товаров из КНР, которые были введены при бывшем президенте Дональде Трампе.Как отмечает агентство, администрация Байдена рассматривала возможности отмены некоторых тарифов, рассматривался список тарифных исключений для американских компаний, "которые могут получать только определенные поставки из Китая".Однако реакция Пекина на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань "вызвала переоценку со стороны чиновников администрации, которые стремятся не делать ничего, что могло бы быть расценено Китаем как эскалация, а также стремятся избежать того, чтобы их считали отступающими перед лицом агрессии коммунистической страны".

https://radiosputnik.ria.ru/20220810/zadachi-1808534308.html

китай

тайвань

пекин

сша

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

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