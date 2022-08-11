https://ria.ru/20220811/pogoda-1808882084.html
Погода в Москве в четверг позволит увидеть звездопад
Погода в Москве в четверг позволит увидеть звездопад - РИА Новости, 11.08.2022
Погода в Москве в четверг позволит увидеть звездопад
Погода в российской столице в четверг позволяет увидеть метеоритный поток, но луна уменьшит его яркость, сообщила РИА Новости главный специалист московского... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T14:31
2022-08-11T14:31
2022-08-11T16:04
общество
москва
погода
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Погода в российской столице в четверг позволяет увидеть метеоритный поток, но луна уменьшит его яркость, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.В ночь на 12 августа произойдет пик знаменитого летнего звездопада Персеиды, сообщалось ранее на сайте Московского планетария. При благоприятных погодных условиях и отсутствия городской засветки начиная с полуночи и всю ночь можно наблюдать до 100 метеоров в час, или 1-2 метеора в минуту."Сегодня как раз, может быть, самый лучший день для наблюдения за этим процессом в смысле облачности, потому что небо всё-таки будет малооблачным. Но поскольку в 21.40 будет восходить луна, этот свет луны несколько уменьшит яркость этого метеоритного потока. А так погода позволяет увидеть это астрономическое явление", - заявила Позднякова.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, москва, погода
14:31 11.08.2022 (обновлено: 16:04 11.08.2022)
Погода в Москве в четверг позволит увидеть звездопад
Синоптик Позднякова: погода в Москве в четверг позволит увидеть звездопад
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Погода в российской столице в четверг позволяет увидеть метеоритный поток, но луна уменьшит его яркость, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
В ночь на 12 августа произойдет пик знаменитого летнего звездопада Персеиды, сообщалось ранее на сайте Московского планетария
. При благоприятных погодных условиях и отсутствия городской засветки начиная с полуночи и всю ночь можно наблюдать до 100 метеоров в час, или 1-2 метеора в минуту.
"Сегодня как раз, может быть, самый лучший день для наблюдения за этим процессом в смысле облачности, потому что небо всё-таки будет малооблачным. Но поскольку в 21.40 будет восходить луна, этот свет луны несколько уменьшит яркость этого метеоритного потока. А так погода позволяет увидеть это астрономическое явление", - заявила Позднякова.