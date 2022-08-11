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Москвичам пообещали до плюс 26 градусов в четверг - РИА Новости, 11.08.2022
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Москвичам пообещали до плюс 26 градусов в четверг
Москвичам пообещали до плюс 26 градусов в четверг - РИА Новости, 11.08.2022
Москвичам пообещали до плюс 26 градусов в четверг
Переменная облачность, без осадков ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T08:05
2022-08-11T08:05
общество
москва
московская область (подмосковье)
погода
евгений тишковец
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода в Москве обусловится гребнем скандинавского антициклона, поэтому ожидается переменная облачность, без осадков. В городе днем воздух прогреется до плюс 24-26, в Подмосковье 22-27 градусов, что, как минимум, на 4 градуса теплее положенной нормы", - сообщил Тишковец.Синоптик отметил, что ветер будет северным 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 756 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), погода, евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода, Евгений Тишковец
08:05 11.08.2022
 
Москвичам пообещали до плюс 26 градусов в четверг

В Москве в четверг ожидается переменная облачность, воздух прогреется до плюс 26 градусов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛюди на Москворецкой набережной в Москве
Люди на Москворецкой набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Люди на Москворецкой набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода в Москве обусловится гребнем скандинавского антициклона, поэтому ожидается переменная облачность, без осадков. В городе днем воздух прогреется до плюс 24-26, в Подмосковье 22-27 градусов, что, как минимум, на 4 градуса теплее положенной нормы", - сообщил Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет северным 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 756 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)ПогодаЕвгений Тишковец
 
 
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