https://ria.ru/20220811/pogoda-1808769831.html

Москвичам пообещали до плюс 26 градусов в четверг

Москвичам пообещали до плюс 26 градусов в четверг - РИА Новости, 11.08.2022

Москвичам пообещали до плюс 26 градусов в четверг

Переменная облачность, без осадков ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T08:05

2022-08-11T08:05

2022-08-11T08:05

общество

москва

московская область (подмосковье)

погода

евгений тишковец

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода в Москве обусловится гребнем скандинавского антициклона, поэтому ожидается переменная облачность, без осадков. В городе днем воздух прогреется до плюс 24-26, в Подмосковье 22-27 градусов, что, как минимум, на 4 градуса теплее положенной нормы", - сообщил Тишковец.Синоптик отметил, что ветер будет северным 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 756 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220810/pogoda-1808510416.html

москва

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), погода, евгений тишковец