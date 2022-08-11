https://ria.ru/20220811/pogoda-1808761505.html

Вильфанд объяснил, почему в Москве умеренная погода на фоне жары в Европе

Вильфанд объяснил, почему в Москве умеренная погода на фоне жары в Европе - РИА Новости, 11.08.2022

Вильфанд объяснил, почему в Москве умеренная погода на фоне жары в Европе

Умеренная погода в Москве относительно аномальной жары в Европе связана с перемещением в столицу холодных воздушных масс с севера, в то время как в Европу... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T03:13

2022-08-11T03:13

2022-08-11T03:13

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Умеренная погода в Москве относительно аномальной жары в Европе связана с перемещением в столицу холодных воздушных масс с севера, в то время как в Европу воздушные потоки поступают с юга, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.По словам Вильфанда, обширный антициклон сейчас протянулся от центра Атлантики до западных границ России. Однако, он подчеркнул, что существуют как теплая, так и холодная части антициклона.Он уточнил, что в перечисленных регионах температура воздуха сейчас выше 30 градусов."Гребень высокого давления достиг и Москвы. Почему у нас такая умеренная погода? Да потому, что воздушные массы перемещаются с севера, они сформировались в полярных регионах. Конечно, не холодно – 21-24 градуса, но все-таки", - пояснил метеоролог.

https://ria.ru/20220809/moskva-1808207227.html

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россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, москва, россия, погода, европа