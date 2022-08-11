Вильфанд объяснил, почему в Москве умеренная погода на фоне жары в Европе
Синоптик Вильфанд объяснил умеренную погоду в Москве с поступлением холодного воздуха
Девушка переходит улицу во время дождя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Умеренная погода в Москве относительно аномальной жары в Европе связана с перемещением в столицу холодных воздушных масс с севера, в то время как в Европу воздушные потоки поступают с юга, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам Вильфанда, обширный антициклон сейчас протянулся от центра Атлантики до западных границ России. Однако, он подчеркнул, что существуют как теплая, так и холодная части антициклона.
"Если представить себе антициклон как некий шар, то движение воздуха в антициклоне движется по часовой стрелке. Это значит, что на восточной периферии антициклона воздушные массы перемещаются с севера, северо-запада, а на западной периферии – с юга. Когда два фактора входят в резонанс – мощная энергия солнца и перенос очень теплых воздушных масс с юга - тогда устанавливается особенно жаркая погода. Именно поэтому такая ситуация складывается сейчас в Испании, во Франции, на западе Германии", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что в перечисленных регионах температура воздуха сейчас выше 30 градусов.
"Гребень высокого давления достиг и Москвы. Почему у нас такая умеренная погода? Да потому, что воздушные массы перемещаются с севера, они сформировались в полярных регионах. Конечно, не холодно – 21-24 градуса, но все-таки", - пояснил метеоролог.
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