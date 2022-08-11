https://ria.ru/20220811/podmoskove-1808848953.html
Более 74 тысяч ветеранов боевых действий получают льготы в Подмосковье
Более 74 тысяч ветеранов боевых действий получают льготы в Подмосковье - РИА Новости, 11.08.2022
Более 74 тысяч ветеранов боевых действий получают льготы в Подмосковье
Более 74 тысяч ветеранов боевых действий пользуются различными мерами поддержки на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:58
2022-08-11T12:58
2022-08-11T12:58
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
московская областная дума
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Более 74 тысяч ветеранов боевых действий пользуются различными мерами поддержки на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы."На федеральном уровне ветеранам боевых действий, а также проживающим с ними членам семей, предоставляется компенсация 50% за жилое помещение и взнос на капремонт. В случае, если ветеран отказывается от набора соцуслуг, ему положена ежемесячная выплата от 2 до 3 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220810/pereselenie-1808547001.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, московская область (подмосковье), московская областная дума
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума