Рейтинг@Mail.ru
Более 74 тысяч ветеранов боевых действий получают льготы в Подмосковье - РИА Новости, 11.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220811/podmoskove-1808848953.html
Более 74 тысяч ветеранов боевых действий получают льготы в Подмосковье
Более 74 тысяч ветеранов боевых действий получают льготы в Подмосковье - РИА Новости, 11.08.2022
Более 74 тысяч ветеранов боевых действий получают льготы в Подмосковье
Более 74 тысяч ветеранов боевых действий пользуются различными мерами поддержки на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:58
2022-08-11T12:58
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
московская областная дума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Более 74 тысяч ветеранов боевых действий пользуются различными мерами поддержки на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы."На федеральном уровне ветеранам боевых действий, а также проживающим с ними членам семей, предоставляется компенсация 50% за жилое помещение и взнос на капремонт. В случае, если ветеран отказывается от набора соцуслуг, ему положена ежемесячная выплата от 2 до 3 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220810/pereselenie-1808547001.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), московская областная дума
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума
12:58 11.08.2022
 

Более 74 тысяч ветеранов боевых действий получают льготы в Подмосковье

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Более 74 тысяч ветеранов боевых действий пользуются различными мерами поддержки на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.
"На федеральном уровне ветеранам боевых действий, а также проживающим с ними членам семей, предоставляется компенсация 50% за жилое помещение и взнос на капремонт. В случае, если ветеран отказывается от набора соцуслуг, ему положена ежемесячная выплата от 2 до 3 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Связка ключей от квартир многоэтажного жилого дома - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 12:34Новости Подмосковья
Почти 17 тысяч жителей Подмосковья переселят из ветхого жилья раньше срока
 
Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)Московская областная дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала