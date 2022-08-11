https://ria.ru/20220811/podmoskove-1808848953.html

Более 74 тысяч ветеранов боевых действий получают льготы в Подмосковье

Более 74 тысяч ветеранов боевых действий получают льготы в Подмосковье - РИА Новости, 11.08.2022

Более 74 тысяч ветеранов боевых действий получают льготы в Подмосковье

Более 74 тысяч ветеранов боевых действий пользуются различными мерами поддержки на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T12:58

2022-08-11T12:58

2022-08-11T12:58

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

московская областная дума

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Более 74 тысяч ветеранов боевых действий пользуются различными мерами поддержки на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы."На федеральном уровне ветеранам боевых действий, а также проживающим с ними членам семей, предоставляется компенсация 50% за жилое помещение и взнос на капремонт. В случае, если ветеран отказывается от набора соцуслуг, ему положена ежемесячная выплата от 2 до 3 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220810/pereselenie-1808547001.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, московская область (подмосковье), московская областная дума