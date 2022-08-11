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В Подмосковье открылась онлайн-запись в ветклиники - РИА Новости, 11.08.2022
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Новости Подмосковья
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В Подмосковье открылась онлайн-запись в ветклиники
В Подмосковье открылась онлайн-запись в ветклиники - РИА Новости, 11.08.2022
В Подмосковье открылась онлайн-запись в ветклиники
Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник сообщила о запуске услуги по записи в ветеринарную... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T10:42
2022-08-11T10:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
домашние животные
ветеринария
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник сообщила о запуске услуги по записи в ветеринарную клинику в формате онлайн, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.В пилотном проекте участвуют ветклиники в городских округах Мытищи, Пушкинский и Талдомский."Если раньше приходилось звонить по телефону, а это не всегда удобно, то теперь благодаря цифровизации выбрать время приема можно практически в любых условиях. На данный момент на регпортале в рамках пилотного проекта доступны 3 ветеринарные клиники Подмосковья, далее будут подключены остальные государственные ветклиники – всего их 17", – приводятся в сообщении слова Куртяник.Чтобы записаться через региональный портал, следует авторизоваться с помощью ЕСИА, затем в поиске набрать запрос "запись к ветеринару" или на главной странице кликнуть на название услуги в разделе "Сервисы"."В дальнейшем на регпортале госуслуг планируется добавить возможность вызова ветеринарного врача на дом", – добавила Куртяник.
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московская область (подмосковье), домашние животные, ветеринария
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), домашние животные, Ветеринария
10:42 11.08.2022
 

В Подмосковье открылась онлайн-запись в ветклиники

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник сообщила о запуске услуги по записи в ветеринарную клинику в формате онлайн, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В пилотном проекте участвуют ветклиники в городских округах Мытищи, Пушкинский и Талдомский.
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"Если раньше приходилось звонить по телефону, а это не всегда удобно, то теперь благодаря цифровизации выбрать время приема можно практически в любых условиях. На данный момент на регпортале в рамках пилотного проекта доступны 3 ветеринарные клиники Подмосковья, далее будут подключены остальные государственные ветклиники – всего их 17", – приводятся в сообщении слова Куртяник.
Чтобы записаться через региональный портал, следует авторизоваться с помощью ЕСИА, затем в поиске набрать запрос "запись к ветеринару" или на главной странице кликнуть на название услуги в разделе "Сервисы".
"В дальнейшем на регпортале госуслуг планируется добавить возможность вызова ветеринарного врача на дом", – добавила Куртяник.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)домашние животныеВетеринария
 
 
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