https://ria.ru/20220811/podmoskove-1808803208.html
В Подмосковье открылась онлайн-запись в ветклиники
В Подмосковье открылась онлайн-запись в ветклиники - РИА Новости, 11.08.2022
В Подмосковье открылась онлайн-запись в ветклиники
Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник сообщила о запуске услуги по записи в ветеринарную... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T10:42
2022-08-11T10:42
2022-08-11T10:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
домашние животные
ветеринария
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник сообщила о запуске услуги по записи в ветеринарную клинику в формате онлайн, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.В пилотном проекте участвуют ветклиники в городских округах Мытищи, Пушкинский и Талдомский."Если раньше приходилось звонить по телефону, а это не всегда удобно, то теперь благодаря цифровизации выбрать время приема можно практически в любых условиях. На данный момент на регпортале в рамках пилотного проекта доступны 3 ветеринарные клиники Подмосковья, далее будут подключены остальные государственные ветклиники – всего их 17", – приводятся в сообщении слова Куртяник.Чтобы записаться через региональный портал, следует авторизоваться с помощью ЕСИА, затем в поиске набрать запрос "запись к ветеринару" или на главной странице кликнуть на название услуги в разделе "Сервисы"."В дальнейшем на регпортале госуслуг планируется добавить возможность вызова ветеринарного врача на дом", – добавила Куртяник.
https://ria.ru/20220810/uchastki-1808574803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), домашние животные, ветеринария
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), домашние животные, Ветеринария