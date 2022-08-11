https://ria.ru/20220811/podmoskove-1808803208.html

В Подмосковье открылась онлайн-запись в ветклиники

В Подмосковье открылась онлайн-запись в ветклиники - РИА Новости, 11.08.2022

В Подмосковье открылась онлайн-запись в ветклиники

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник сообщила о запуске услуги по записи в ветеринарную... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T10:42

2022-08-11T10:42

2022-08-11T10:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

домашние животные

ветеринария

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник сообщила о запуске услуги по записи в ветеринарную клинику в формате онлайн, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.В пилотном проекте участвуют ветклиники в городских округах Мытищи, Пушкинский и Талдомский."Если раньше приходилось звонить по телефону, а это не всегда удобно, то теперь благодаря цифровизации выбрать время приема можно практически в любых условиях. На данный момент на регпортале в рамках пилотного проекта доступны 3 ветеринарные клиники Подмосковья, далее будут подключены остальные государственные ветклиники – всего их 17", – приводятся в сообщении слова Куртяник.Чтобы записаться через региональный портал, следует авторизоваться с помощью ЕСИА, затем в поиске набрать запрос "запись к ветеринару" или на главной странице кликнуть на название услуги в разделе "Сервисы"."В дальнейшем на регпортале госуслуг планируется добавить возможность вызова ветеринарного врача на дом", – добавила Куртяник.

https://ria.ru/20220810/uchastki-1808574803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), домашние животные, ветеринария