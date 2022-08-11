Группа РЭЦ в 2021 году увеличила объем поддержки сельхозкомпаний в 1,7 раза
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Объемы поддержки отечественных сельскохозяйственных компаний в 2021 году выросли в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом, заявил на церемонии открытия маслоэкстракционного завода группы "Черкизово" в Ельце (Липецкая область) старший вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), генеральный директор ЭКСАР Никита Гусаков.
"АПК в последние годы стала одной из наиболее динамично растущих отраслей несырьевого неэнергетического экспорта в России, и открытие крупнейшего в стране завода по переработке масличных культур группы "Черкизово" поможет компании расширить зарубежные поставки. Группа РЭЦ планомерно наращивает объемы поддержки отечественных агрокомпаний: в 2021 году она выросла в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом", - сказал Гусаков.
Он отметил, что по итогам первого полугодия 2022 года также фиксируется значительное увеличение поддержки к аналогичному периоду прошлого года.
Гусаков добавил, что наличие собственных мощностей по переработке масличных культур позволит "Черкизово" не только развивать кормовую базу и оптимизировать себестоимость основной продукции, но и в значительной степени расширит ее экспортный потенциал.
"Спрос на соевое масло стабилен и высок во многих странах Юго-Восточной Азии и Северной Африки, и группа РЭЦ вместе с группой "Черкизово" прорабатывают наиболее перспективные направления для экспорта", — сказал Гусаков.
В РЭЦ напомнили, что "Черкизово" 11 августа ввело в эксплуатацию собственный маслоэкстракционный завод (МЭЗ) — крупнейшее в России предприятие по переработке высокопротеиновых масличных культур. Его мощности способны перерабатывать около 1 миллиона тонн соевых бобов в год (2,5 тысячи тонн в сутки). Завод будет производить соевое масло, шрот, оболочку, а также лецитин, которые будут поставляться на девять комбикормовых заводов компании, расположенных в разных регионах страны. Кроме того, "Черкизово" планирует экспортировать продукцию МЭЗ в Китай, страны СНГ и другие регионы.
Торжественный старт работе МЭЗ нажатием символической кнопки дали генеральный директор Группы "Черкизово" Сергей Михайлов, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.