https://ria.ru/20220811/podderzhka-1808963056.html

Группа РЭЦ в 2021 году увеличила объем поддержки сельхозкомпаний в 1,7 раза

Группа РЭЦ в 2021 году увеличила объем поддержки сельхозкомпаний в 1,7 раза - РИА Новости, 11.08.2022

Группа РЭЦ в 2021 году увеличила объем поддержки сельхозкомпаний в 1,7 раза

Объемы поддержки отечественных сельскохозяйственных компаний в 2021 году выросли в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом, заявил на церемонии открытия... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T18:07

2022-08-11T18:07

2022-08-11T18:07

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

россия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Объемы поддержки отечественных сельскохозяйственных компаний в 2021 году выросли в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом, заявил на церемонии открытия маслоэкстракционного завода группы "Черкизово" в Ельце (Липецкая область) старший вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), генеральный директор ЭКСАР Никита Гусаков."АПК в последние годы стала одной из наиболее динамично растущих отраслей несырьевого неэнергетического экспорта в России, и открытие крупнейшего в стране завода по переработке масличных культур группы "Черкизово" поможет компании расширить зарубежные поставки. Группа РЭЦ планомерно наращивает объемы поддержки отечественных агрокомпаний: в 2021 году она выросла в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом", - сказал Гусаков.Он отметил, что по итогам первого полугодия 2022 года также фиксируется значительное увеличение поддержки к аналогичному периоду прошлого года.Гусаков добавил, что наличие собственных мощностей по переработке масличных культур позволит "Черкизово" не только развивать кормовую базу и оптимизировать себестоимость основной продукции, но и в значительной степени расширит ее экспортный потенциал."Спрос на соевое масло стабилен и высок во многих странах Юго-Восточной Азии и Северной Африки, и группа РЭЦ вместе с группой "Черкизово" прорабатывают наиболее перспективные направления для экспорта", — сказал Гусаков.В РЭЦ напомнили, что "Черкизово" 11 августа ввело в эксплуатацию собственный маслоэкстракционный завод (МЭЗ) — крупнейшее в России предприятие по переработке высокопротеиновых масличных культур. Его мощности способны перерабатывать около 1 миллиона тонн соевых бобов в год (2,5 тысячи тонн в сутки). Завод будет производить соевое масло, шрот, оболочку, а также лецитин, которые будут поставляться на девять комбикормовых заводов компании, расположенных в разных регионах страны. Кроме того, "Черкизово" планирует экспортировать продукцию МЭЗ в Китай, страны СНГ и другие регионы.Торжественный старт работе МЭЗ нажатием символической кнопки дали генеральный директор Группы "Черкизово" Сергей Михайлов, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

https://ria.ru/20220811/zavod-1808918280.html

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россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, россия