https://ria.ru/20220811/pivzavod-1808755050.html

При ударе по пивзаводу в Донецке со стороны ВСУ погиб один человек

При ударе по пивзаводу в Донецке со стороны ВСУ погиб один человек - РИА Новости, 11.08.2022

При ударе по пивзаводу в Донецке со стороны ВСУ погиб один человек

На пивзаводе в Донецке в момент удара со стороны украинских войск находилось 32 человека, по меньшей мере один человек погиб, еще два пострадали, сообщили в МЧС РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T00:28

2022-08-11T00:28

2022-08-11T07:41

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808755752_0:273:3155:2048_1920x0_80_0_0_72a3bddf99892a4c42d4ff6cab7b43e1.jpg

ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. На пивзаводе в Донецке в момент удара со стороны украинских войск находилось 32 человека, по меньшей мере один человек погиб, еще два пострадали, сообщили в МЧС ДНР.Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики вечером 10 августа заявил, что в результате обстрела украинскими войсками Донецкого пивоваренного завода в Калининском районе произошла утечка аммиака. По данным ведомства, на территории пивзавода в Донецке после удара украинских войск загорелись пластиковая тара и поддоны на площади 600 квадратных метров.МЧС ДНР разослало жителям Калининского района СМС, в которых призвало дышать через марлевые повязки, а также изолировать помещения. Около 02.00 мск спасатели сообщили, что утечку удалось остановить.ВСУ регулярно обстреливают населенные пункты в ДНР и ЛНР. Для ударов в том числе используется артиллерия калибра 155 миллиметров, которую применяют страны НАТО.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220810/ranenaya-1808729700.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)