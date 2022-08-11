00:28 11.08.2022 (обновлено: 07:41 11.08.2022)
При ударе по пивзаводу в Донецке со стороны ВСУ погиб один человек
МЧС ДНР: при ударе по пивзаводу в Донецке со стороны ВСУ погиб один человек, двое ранены
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкПожар на пивзаводе в Донецке после обстрела со стороны ВСУ
ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. На пивзаводе в Донецке в момент удара со стороны украинских войск находилось 32 человека, по меньшей мере один человек погиб, еще два пострадали, сообщили в МЧС ДНР.
Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики вечером 10 августа заявил, что в результате обстрела украинскими войсками Донецкого пивоваренного завода в Калининском районе произошла утечка аммиака.
"В момент происшествия на территории завода находилось 32 человека. По предварительной информации, один человек погиб и два пострадали", - сообщили в МЧС республики.
По данным ведомства, на территории пивзавода в Донецке после удара украинских войск загорелись пластиковая тара и поддоны на площади 600 квадратных метров.
МЧС ДНР разослало жителям Калининского района СМС, в которых призвало дышать через марлевые повязки, а также изолировать помещения. Около 02.00 мск спасатели сообщили, что утечку удалось остановить.
ВСУ регулярно обстреливают населенные пункты в ДНР и ЛНР. Для ударов в том числе используется артиллерия калибра 155 миллиметров, которую применяют страны НАТО.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.