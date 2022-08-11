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Более 40 зон парковок электросамокатов скорректировали в Подмосковье - РИА Новости, 11.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220811/parkovki-1808823776.html
Более 40 зон парковок электросамокатов скорректировали в Подмосковье
Более 40 зон парковок электросамокатов скорректировали в Подмосковье - РИА Новости, 11.08.2022
Более 40 зон парковок электросамокатов скорректировали в Подмосковье
Более 40 зон парковок электрических самокатов скорректировали в семи городских округах Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T11:54
2022-08-11T11:54
новости подмосковья
алексей гержик
московская область (подмосковье)
самокаты
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Более 40 зон парковок электрических самокатов скорректировали в семи городских округах Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья."Благодаря обследованию улично-дорожной сети представителями администраций муниципалитетов и операторов кикшеринга были выявлены "неудобные места" не только для пользователей электросамокатов, но и для маломобильных граждан. Новые инфраструктурные объекты в регионе строятся с учётом создания безбарьерной среды, а уже существующие мы стараемся адаптировать. В 7 округах после обследования ликвидировали более 30 мест, где необходимо "спешиваться" – здесь снизили бордюры, оборудовали комфортные съезды. Также скорректировали более 40 парковочных зон, чтобы не создавать дискомфорт пешеходам", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Алексея Гержика.В пресс-службе добавили, что в тех местах, где парковки самокатов были наиболее востребованными, установили дополнительные стационарные конструкции, а там, где этого не требовалось, создали зоны виртуальных парковок. Также в регионе в течение сезона проката самокатов запланировано обустроить ещё 50 новых парковок.
https://ria.ru/20220810/podmoskove-1808557047.html
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алексей гержик, московская область (подмосковье), самокаты
Новости Подмосковья, Алексей Гержик, Московская область (Подмосковье), Самокаты
11:54 11.08.2022
 

Более 40 зон парковок электросамокатов скорректировали в Подмосковье

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДевушка катается на электросамокате
Девушка катается на электросамокате - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Девушка катается на электросамокате
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Более 40 зон парковок электрических самокатов скорректировали в семи городских округах Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
"Благодаря обследованию улично-дорожной сети представителями администраций муниципалитетов и операторов кикшеринга были выявлены "неудобные места" не только для пользователей электросамокатов, но и для маломобильных граждан. Новые инфраструктурные объекты в регионе строятся с учётом создания безбарьерной среды, а уже существующие мы стараемся адаптировать. В 7 округах после обследования ликвидировали более 30 мест, где необходимо "спешиваться" – здесь снизили бордюры, оборудовали комфортные съезды. Также скорректировали более 40 парковочных зон, чтобы не создавать дискомфорт пешеходам", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Алексея Гержика.
Трамвай - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 13:19Новости Подмосковья
В Подмосковье дадут льготы для компаний, осуществляющих перевозку трамваями
В пресс-службе добавили, что в тех местах, где парковки самокатов были наиболее востребованными, установили дополнительные стационарные конструкции, а там, где этого не требовалось, создали зоны виртуальных парковок. Также в регионе в течение сезона проката самокатов запланировано обустроить ещё 50 новых парковок.
 
Новости ПодмосковьяАлексей ГержикМосковская область (Подмосковье)Самокаты
 
 
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