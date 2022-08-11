https://ria.ru/20220811/parkovki-1808823776.html

Более 40 зон парковок электросамокатов скорректировали в Подмосковье

Более 40 зон парковок электросамокатов скорректировали в Подмосковье - РИА Новости, 11.08.2022

Более 40 зон парковок электросамокатов скорректировали в Подмосковье

Более 40 зон парковок электрических самокатов скорректировали в семи городских округах Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T11:54

2022-08-11T11:54

2022-08-11T11:54

новости подмосковья

алексей гержик

московская область (подмосковье)

самокаты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747483132_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6f9ecb340ef8c3f3a9b624456617ec8.jpg

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Более 40 зон парковок электрических самокатов скорректировали в семи городских округах Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья."Благодаря обследованию улично-дорожной сети представителями администраций муниципалитетов и операторов кикшеринга были выявлены "неудобные места" не только для пользователей электросамокатов, но и для маломобильных граждан. Новые инфраструктурные объекты в регионе строятся с учётом создания безбарьерной среды, а уже существующие мы стараемся адаптировать. В 7 округах после обследования ликвидировали более 30 мест, где необходимо "спешиваться" – здесь снизили бордюры, оборудовали комфортные съезды. Также скорректировали более 40 парковочных зон, чтобы не создавать дискомфорт пешеходам", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Алексея Гержика.В пресс-службе добавили, что в тех местах, где парковки самокатов были наиболее востребованными, установили дополнительные стационарные конструкции, а там, где этого не требовалось, создали зоны виртуальных парковок. Также в регионе в течение сезона проката самокатов запланировано обустроить ещё 50 новых парковок.

https://ria.ru/20220810/podmoskove-1808557047.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей гержик, московская область (подмосковье), самокаты