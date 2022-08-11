https://ria.ru/20220811/otnosheniya-1808844583.html

TAC: Байден допустит ошибку, если поведется на провокацию Зеленского

TAC: Байден допустит ошибку, если поведется на провокацию Зеленского - РИА Новости, 11.08.2022

TAC: Байден допустит ошибку, если поведется на провокацию Зеленского

Если Джо Байден согласится с требованиями Владимира Зеленского признать Россию страной, спонсирующей терроризм, мир ожидает сложнейшее противостояние, пишет... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T12:42

2022-08-11T12:42

2022-08-11T13:18

в мире

дмитрий белик

россия

москва

сша

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796586943_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_7ee2dc93dcb58cb5d826cd65c3d1511c.jpg

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Если Джо Байден согласится с требованиями Владимира Зеленского признать Россию страной, спонсирующей терроризм, мир ожидает сложнейшее противостояние, пишет экс-помощник бывшего американского президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для портала The American Conservative.По мнению Бэндоу, главная проблема заключается в том, что Москва попросту не спонсирует терроризм, в отличие от самих Штатов и их союзников.Автор напомнил, что Вашингтон помогал Саудовской Аравии и ОАЭ в "их кровавой агрессии" против Йемена, администрация Джорджа Буша-младшего вторглась в Ирак под ложным предлогом, спровоцировав конфликт, унесший жизни сотен тысяч мирных жителей.Бэндоу выделил экономические и политические последствия возможного признания России страной — спонсором терроризма.Но самым опасным последствием такого шага он назвал подрыв любого договорного процесса между Россией, Украиной и странами Запада: от обсуждения гуманитарных вопросов вплоть до разрыва дипломатических отношений с США."Некоторые сторонники определения России как терроризма, похоже, не обращают внимания на реальные последствия такого решения. По их мнению, это просто еще один способ проявить солидарность с Киевом. Но конгресс может добиться этого, приняв резолюцию. Президент мог бы издать прокламацию о вечной дружбе. К сожалению, объявление России террористическим государством еще больше затруднит переговоры о прекращении конфликта. Выиграют от этого только те люди на Западе, которые надеются сражаться с Россией до последнего украинца", — подытожил Бэндоу.В январе республиканец Джим Бэнкс представил новый проект антироссийских санкций. По информации Washington Post, он предполагает в том числе объявление "поддерживаемых Россией" сил в Донбассе террористами и признание самой страны спонсором терроризма.Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что в таком случае ответ Москвы будет симметричным: Россия оставляет за собой право разорвать дипломатические отношения со странами, которые присоединятся к подобным санкциями.

https://ria.ru/20220811/rossiya-1808820003.html

https://ria.ru/20220809/evropa-1808133595.html

https://ria.ru/20220810/vizy-1808744628.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, дмитрий белик, россия, москва, сша, джо байден