https://ria.ru/20220811/otnosheniya-1808844583.html
TAC: Байден допустит ошибку, если поведется на провокацию Зеленского
TAC: Байден допустит ошибку, если поведется на провокацию Зеленского - РИА Новости, 11.08.2022
TAC: Байден допустит ошибку, если поведется на провокацию Зеленского
Если Джо Байден согласится с требованиями Владимира Зеленского признать Россию страной, спонсирующей терроризм, мир ожидает сложнейшее противостояние, пишет... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:42
2022-08-11T12:42
2022-08-11T13:18
в мире
дмитрий белик
россия
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сша
джо байден
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Если Джо Байден согласится с требованиями Владимира Зеленского признать Россию страной, спонсирующей терроризм, мир ожидает сложнейшее противостояние, пишет экс-помощник бывшего американского президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для портала The American Conservative.По мнению Бэндоу, главная проблема заключается в том, что Москва попросту не спонсирует терроризм, в отличие от самих Штатов и их союзников.Автор напомнил, что Вашингтон помогал Саудовской Аравии и ОАЭ в "их кровавой агрессии" против Йемена, администрация Джорджа Буша-младшего вторглась в Ирак под ложным предлогом, спровоцировав конфликт, унесший жизни сотен тысяч мирных жителей.Бэндоу выделил экономические и политические последствия возможного признания России страной — спонсором терроризма.Но самым опасным последствием такого шага он назвал подрыв любого договорного процесса между Россией, Украиной и странами Запада: от обсуждения гуманитарных вопросов вплоть до разрыва дипломатических отношений с США."Некоторые сторонники определения России как терроризма, похоже, не обращают внимания на реальные последствия такого решения. По их мнению, это просто еще один способ проявить солидарность с Киевом. Но конгресс может добиться этого, приняв резолюцию. Президент мог бы издать прокламацию о вечной дружбе. К сожалению, объявление России террористическим государством еще больше затруднит переговоры о прекращении конфликта. Выиграют от этого только те люди на Западе, которые надеются сражаться с Россией до последнего украинца", — подытожил Бэндоу.В январе республиканец Джим Бэнкс представил новый проект антироссийских санкций. По информации Washington Post, он предполагает в том числе объявление "поддерживаемых Россией" сил в Донбассе террористами и признание самой страны спонсором терроризма.Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что в таком случае ответ Москвы будет симметричным: Россия оставляет за собой право разорвать дипломатические отношения со странами, которые присоединятся к подобным санкциями.
https://ria.ru/20220811/rossiya-1808820003.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, дмитрий белик, россия, москва, сша, джо байден
В мире, Дмитрий Белик, Россия, Москва, США, Джо Байден
12:42 11.08.2022 (обновлено: 13:18 11.08.2022)
TAC: Байден допустит ошибку, если поведется на провокацию Зеленского
TAC: признание России спонсором терроризма уничтожит отношения США со всем миром
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Если Джо Байден согласится с требованиями Владимира Зеленского признать Россию страной, спонсирующей терроризм, мир ожидает сложнейшее противостояние, пишет экс-помощник бывшего американского президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для портала The American Conservative
.
По мнению Бэндоу, главная проблема заключается в том, что Москва попросту не спонсирует терроризм, в отличие от самих Штатов и их союзников.
Автор напомнил, что Вашингтон помогал Саудовской Аравии и ОАЭ в "их кровавой агрессии" против Йемена, администрация Джорджа Буша-младшего вторглась в Ирак под ложным предлогом, спровоцировав конфликт, унесший жизни сотен тысяч мирных жителей.
Бэндоу выделил экономические и политические последствия возможного признания России страной — спонсором терроризма.
"Вашингтон немедленно встанет на перекрестке с европейскими странами, которые все еще ведут переговоры с Москвой по вопросам энергетики. Более того, учитывая отказ большей части мира за пределами Америки, Европы и союзников США в Азии ввести санкции против России, <…> Вашингтон может оказаться в ситуации, когда финансовая борьба развернется почти везде. В этом вопросе Глобальный Юг, вероятно, будет един. Ему давно надоело лицемерие США", — заявил эксперт.
Но самым опасным последствием такого шага он назвал подрыв любого договорного процесса между Россией, Украиной и странами Запада: от обсуждения гуманитарных вопросов вплоть до разрыва дипломатических отношений с США.
"Некоторые сторонники определения России как терроризма, похоже, не обращают внимания на реальные последствия такого решения. По их мнению, это просто еще один способ проявить солидарность с Киевом. Но конгресс может добиться этого, приняв резолюцию. Президент мог бы издать прокламацию о вечной дружбе. К сожалению, объявление России террористическим государством еще больше затруднит переговоры о прекращении конфликта. Выиграют от этого только те люди на Западе, которые надеются сражаться с Россией до последнего украинца", — подытожил Бэндоу.
В январе республиканец Джим Бэнкс представил новый проект антироссийских санкций. По информации Washington Post, он предполагает в том числе объявление "поддерживаемых Россией" сил в Донбассе террористами и признание самой страны спонсором терроризма.
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик
заявил РИА Новости, что в таком случае ответ Москвы
будет симметричным: Россия
оставляет за собой право разорвать дипломатические отношения со странами, которые присоединятся к подобным санкциями.