В Ивановской области мужчина пытался украсть у пенсионерки 200 тысяч рублей
В Ивановской области грабитель избил 93-летнюю пенсионерку ради 200 тысяч рублей
Полицейский автомобиль . Архивное фото
РЯЗАНЬ, 11 авг – РИА Новости. Житель города Иваново хотел украсть у 93-летней пенсионерки в Вичуге 200 тысяч рублей, но не смог выбить из нее, где хранятся деньги, и забрал две тысячи из ее кошелька, сообщается на сайте МВД Медиа.
"В полицию города Вичуги Ивановской области поступило сообщение о нападении на 93-летнюю местную жительницу. Злоумышленник ночью пришел в дом пенсионерки и стал ее избивать, требуя передать ему имеющиеся денежные средства. Но женщина не рассказала, где хранятся сбережения. Взяв из кошелька потерпевшей находящиеся там две тысячи рублей, он скрылся", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте преступления полицейские обнаружили следы нападавшего, провели геномную экспертизу и установили личность налетчика. Им оказался 50-летний ранее судимый житель города Иваново, который провел в местах лишения свободы 17 лет.
Он задержан, факт насилия в отношении пенсионерки мужчина пытается отрицать. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Подозреваемый заключен под стражу.
"По версии следствия, злоумышленник узнал, что в доме 93-летней потерпевшей хранятся около 200 тысяч рублей. Ради этой суммы он и пошел на дело. Мужчина думал, что деньги спрятаны под одним из паласов, поэтому перевернул их все, но наличных так и не нашел", - добавляется в сообщении.