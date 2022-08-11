Рейтинг@Mail.ru
В Ивановской области мужчина пытался украсть у пенсионерки 200 тысяч рублей - РИА Новости, 11.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220811/ograblenie-1808920353.html
В Ивановской области мужчина пытался украсть у пенсионерки 200 тысяч рублей
В Ивановской области мужчина пытался украсть у пенсионерки 200 тысяч рублей - РИА Новости, 11.08.2022
В Ивановской области мужчина пытался украсть у пенсионерки 200 тысяч рублей
Житель города Иваново хотел украсть у 93-летней пенсионерки в Вичуге 200 тысяч рублей, но не смог выбить из нее, где хранятся деньги, и забрал две тысячи из ее... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T16:05
2022-08-11T16:05
происшествия
иваново
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg
РЯЗАНЬ, 11 авг – РИА Новости. Житель города Иваново хотел украсть у 93-летней пенсионерки в Вичуге 200 тысяч рублей, но не смог выбить из нее, где хранятся деньги, и забрал две тысячи из ее кошелька, сообщается на сайте МВД Медиа.Уточняется, что на месте преступления полицейские обнаружили следы нападавшего, провели геномную экспертизу и установили личность налетчика. Им оказался 50-летний ранее судимый житель города Иваново, который провел в местах лишения свободы 17 лет.Он задержан, факт насилия в отношении пенсионерки мужчина пытается отрицать. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Подозреваемый заключен под стражу."По версии следствия, злоумышленник узнал, что в доме 93-летней потерпевшей хранятся около 200 тысяч рублей. Ради этой суммы он и пошел на дело. Мужчина думал, что деньги спрятаны под одним из паласов, поэтому перевернул их все, но наличных так и не нашел", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220426/ograblenie-1785588493.html
иваново
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f37aaed0720f5f8f0ebe30fd55b6f768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иваново, россия
Происшествия, Иваново, Россия
16:05 11.08.2022
 
В Ивановской области мужчина пытался украсть у пенсионерки 200 тысяч рублей

В Ивановской области грабитель избил 93-летнюю пенсионерку ради 200 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Полицейский автомобиль . Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 11 авг – РИА Новости. Житель города Иваново хотел украсть у 93-летней пенсионерки в Вичуге 200 тысяч рублей, но не смог выбить из нее, где хранятся деньги, и забрал две тысячи из ее кошелька, сообщается на сайте МВД Медиа.
"В полицию города Вичуги Ивановской области поступило сообщение о нападении на 93-летнюю местную жительницу. Злоумышленник ночью пришел в дом пенсионерки и стал ее избивать, требуя передать ему имеющиеся денежные средства. Но женщина не рассказала, где хранятся сбережения. Взяв из кошелька потерпевшей находящиеся там две тысячи рублей, он скрылся", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте преступления полицейские обнаружили следы нападавшего, провели геномную экспертизу и установили личность налетчика. Им оказался 50-летний ранее судимый житель города Иваново, который провел в местах лишения свободы 17 лет.
Он задержан, факт насилия в отношении пенсионерки мужчина пытается отрицать. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Подозреваемый заключен под стражу.
"По версии следствия, злоумышленник узнал, что в доме 93-летней потерпевшей хранятся около 200 тысяч рублей. Ради этой суммы он и пошел на дело. Мужчина думал, что деньги спрятаны под одним из паласов, поэтому перевернул их все, но наличных так и не нашел", - добавляется в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 17:43
В Новороссийске грабитель отнял деньги у местного жителя и купил машину
 
ПроисшествияИвановоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала