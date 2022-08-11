https://ria.ru/20220811/ograblenie-1808920353.html

В Ивановской области мужчина пытался украсть у пенсионерки 200 тысяч рублей

В Ивановской области мужчина пытался украсть у пенсионерки 200 тысяч рублей - РИА Новости, 11.08.2022

В Ивановской области мужчина пытался украсть у пенсионерки 200 тысяч рублей

Житель города Иваново хотел украсть у 93-летней пенсионерки в Вичуге 200 тысяч рублей, но не смог выбить из нее, где хранятся деньги, и забрал две тысячи из ее... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T16:05

2022-08-11T16:05

2022-08-11T16:05

происшествия

иваново

россия

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РЯЗАНЬ, 11 авг – РИА Новости. Житель города Иваново хотел украсть у 93-летней пенсионерки в Вичуге 200 тысяч рублей, но не смог выбить из нее, где хранятся деньги, и забрал две тысячи из ее кошелька, сообщается на сайте МВД Медиа.Уточняется, что на месте преступления полицейские обнаружили следы нападавшего, провели геномную экспертизу и установили личность налетчика. Им оказался 50-летний ранее судимый житель города Иваново, который провел в местах лишения свободы 17 лет.Он задержан, факт насилия в отношении пенсионерки мужчина пытается отрицать. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Подозреваемый заключен под стражу."По версии следствия, злоумышленник узнал, что в доме 93-летней потерпевшей хранятся около 200 тысяч рублей. Ради этой суммы он и пошел на дело. Мужчина думал, что деньги спрятаны под одним из паласов, поэтому перевернул их все, но наличных так и не нашел", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220426/ograblenie-1785588493.html

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происшествия, иваново, россия