https://ria.ru/20220811/obvineniya-1809032610.html

Небензя назвал обвинения Украины в адрес России в атаках на ЗАЭС абсурдными

Небензя назвал обвинения Украины в адрес России в атаках на ЗАЭС абсурдными - РИА Новости, 11.08.2022

Небензя назвал обвинения Украины в адрес России в атаках на ЗАЭС абсурдными

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал абсурдными обвинения Киева в адрес России в атаках на Запорожскую АЭС. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T23:24

2022-08-11T23:24

2022-08-11T23:25

специальная военная операция на украине

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запорожская аэс

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ООН, 11 авг – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал абсурдными обвинения Киева в адрес России в атаках на Запорожскую АЭС.Он напомнил, что на проходящей в настоящее время в Нью-Йорке Десятой Обзорной конференции ДНЯО со стороны представителей киевского режима при поддержке ряда других делегаций "звучат циничные и абсурдны обвинения в атаках на ЗАЭС в адрес России"."Элементарная логика подсказывает, что у наших военных нет никаких причин обстреливать ни станцию, ни город, ни самих себя", - добавил он.

https://ria.ru/20220811/magate-1808951606.html

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в мире, нью-йорк (город), василий небензя, запорожская область, запорожская аэс, украина