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Небензя назвал обвинения Украины в адрес России в атаках на ЗАЭС абсурдными - РИА Новости, 11.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/obvineniya-1809032610.html
Небензя назвал обвинения Украины в адрес России в атаках на ЗАЭС абсурдными
Небензя назвал обвинения Украины в адрес России в атаках на ЗАЭС абсурдными - РИА Новости, 11.08.2022
Небензя назвал обвинения Украины в адрес России в атаках на ЗАЭС абсурдными
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал абсурдными обвинения Киева в адрес России в атаках на Запорожскую АЭС. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T23:24
2022-08-11T23:25
специальная военная операция на украине
в мире
нью-йорк (город)
василий небензя
запорожская область
запорожская аэс
украина
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ООН, 11 авг – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал абсурдными обвинения Киева в адрес России в атаках на Запорожскую АЭС.Он напомнил, что на проходящей в настоящее время в Нью-Йорке Десятой Обзорной конференции ДНЯО со стороны представителей киевского режима при поддержке ряда других делегаций "звучат циничные и абсурдны обвинения в атаках на ЗАЭС в адрес России"."Элементарная логика подсказывает, что у наших военных нет никаких причин обстреливать ни станцию, ни город, ни самих себя", - добавил он.
https://ria.ru/20220811/magate-1808951606.html
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в мире, нью-йорк (город), василий небензя, запорожская область, запорожская аэс, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нью-Йорк (город), Василий Небензя, Запорожская область, Запорожская АЭС, Украина
23:24 11.08.2022 (обновлено: 23:25 11.08.2022)
 
Небензя назвал обвинения Украины в адрес России в атаках на ЗАЭС абсурдными

Небензя назвал обвинения Украины в адрес России в атаках на Запорожскую АЭС абсурдными

© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 11 авг – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал абсурдными обвинения Киева в адрес России в атаках на Запорожскую АЭС.
Он напомнил, что на проходящей в настоящее время в Нью-Йорке Десятой Обзорной конференции ДНЯО со стороны представителей киевского режима при поддержке ряда других делегаций "звучат циничные и абсурдны обвинения в атаках на ЗАЭС в адрес России".
"Эти пропагандистские угрозы подхватывает западная пресса. Все это делается вопреки здравому смыслу, поскольку ЗАЭС контролируется российскими вооруженными силами", - сказал Небензя.
"Элементарная логика подсказывает, что у наших военных нет никаких причин обстреливать ни станцию, ни город, ни самих себя", - добавил он.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
17:46Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области готовы обеспечить безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНью-Йорк (город)Василий НебензяЗапорожская областьЗапорожская АЭСУкраина
 
 
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