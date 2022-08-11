https://ria.ru/20220811/obstrely-1808951183.html
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР из "Града"
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР из "Града" - РИА Новости, 11.08.2022
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР из "Града"
Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Новобахмутовка, выпустив 40 ракет из РСЗО "Град" и десять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T17:45
2022-08-11T17:45
2022-08-11T17:55
специальная военная операция на украине
в мире
днр
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152101/56/1521015604_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_ec83374895e1534924bfb49d75208b32.jpg
ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Новобахмутовка, выпустив 40 ракет из РСЗО "Град" и десять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Архангельское – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра; 17.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Заря – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 40 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщается в Telegram-канале представительства.Кроме того, представительство отмечает, что в 17.15 украинские войска обстреляли Пантелеймоновку, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Также представительство зафиксировало обстрел Куйбышевского района Донецка в 17.00, украинские войска выпустили девять снарядов калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220811/spetsoperatsiya-1808881859.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152101/56/1521015604_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_155316c831375ae929af8f5334a4405d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, ДНР, Вооруженные силы Украины
17:45 11.08.2022 (обновлено: 17:55 11.08.2022)
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР из "Града"
Украинские войска выпустили 40 ракет из "Града" по Новобахмутовке в ДНР