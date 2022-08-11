https://ria.ru/20220811/obstrely-1808951183.html

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР из "Града"

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР из "Града" - РИА Новости, 11.08.2022

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР из "Града"

Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Новобахмутовка, выпустив 40 ракет из РСЗО "Град" и десять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T17:45

2022-08-11T17:45

2022-08-11T17:55

специальная военная операция на украине

в мире

днр

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Новобахмутовка, выпустив 40 ракет из РСЗО "Град" и десять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Архангельское – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра; 17.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Заря – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 40 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщается в Telegram-канале представительства.Кроме того, представительство отмечает, что в 17.15 украинские войска обстреляли Пантелеймоновку, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Также представительство зафиксировало обстрел Куйбышевского района Донецка в 17.00, украинские войска выпустили девять снарядов калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220811/spetsoperatsiya-1808881859.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днр, вооруженные силы украины