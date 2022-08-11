https://ria.ru/20220811/obstrel-1808996099.html

Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка достигло четырех

Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка достигло четырех - РИА Новости, 11.08.2022

Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка достигло четырех

Число пострадавших при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка возросло до четырех, сообщает в четверг штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T19:17

2022-08-11T19:17

2022-08-11T19:17

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

кировский район

донецк (днр)

украина

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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка возросло до четырех, сообщает в четверг штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате сегодняшних обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Кировском районе Донецка число раненых возросло до 4 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее в четверг мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о трех пострадавших в Кировском районе города.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировский район

донецк (днр)

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в мире, алексей кулемзин (донецк), кировский район, донецк (днр), украина