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Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка достигло четырех
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка достигло четырех - РИА Новости, 11.08.2022
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка достигло четырех
Число пострадавших при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка возросло до четырех, сообщает в четверг штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T19:17
2022-08-11T19:17
2022-08-11T19:17
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
кировский район
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка возросло до четырех, сообщает в четверг штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате сегодняшних обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Кировском районе Донецка число раненых возросло до 4 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее в четверг мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о трех пострадавших в Кировском районе города.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, алексей кулемзин (донецк), кировский район, донецк (днр), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Кировский район, Донецк (ДНР), Украина
Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка достигло четырех
ДНР: число пострадавших при обстреле ВСУ Кировского района Донецка выросло до четырех