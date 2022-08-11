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При обстреле Горловки пострадал еще один мирный житель - РИА Новости, 11.08.2022
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При обстреле Горловки пострадал еще один мирный житель
При обстреле Горловки пострадал еще один мирный житель - РИА Новости, 11.08.2022
При обстреле Горловки пострадал еще один мирный житель
Еще один мирный житель ранен в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T18:48
2022-08-11T18:48
в мире
жкх
горловка
калининский район
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Еще один мирный житель ранен в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько.Ранее в четверг Приходько сообщил о ранении мирного жителя в Калининском районе Горловки."Украинские картели ранили ещё одного мирного горловчанина, находившегося в момент обстрела на Кировских прудах, что в жилом массиве "Солнечный" Калининского района Горловки. На место происшествия выехала скорая медицинская помощь", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
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в мире, жкх, горловка, калининский район
В мире, ЖКХ, Горловка, Калининский район
18:48 11.08.2022
 
При обстреле Горловки пострадал еще один мирный житель

Мэр Приходько: при обстреле Горловки ранен еще один мирный житель

© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда в Горловке
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда в Горловке - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Еще один мирный житель ранен в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько.
Ранее в четверг Приходько сообщил о ранении мирного жителя в Калининском районе Горловки.
"Украинские картели ранили ещё одного мирного горловчанина, находившегося в момент обстрела на Кировских прудах, что в жилом массиве "Солнечный" Калининского района Горловки. На место происшествия выехала скорая медицинская помощь", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
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В миреЖКХГорловкаКалининский район
 
 
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