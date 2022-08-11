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Украинские военные обстреляли Новобахмутовку - РИА Новости, 11.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/obstrel-1808944303.html
Украинские военные обстреляли Новобахмутовку
Украинские военные обстреляли Новобахмутовку - РИА Новости, 11.08.2022
Украинские военные обстреляли Новобахмутовку
Украинские войска обстреляли населенный пункт Новобахмутовка, выпустив 20 ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T17:19
2022-08-11T17:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
украина
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Новобахмутовка, выпустив 20 ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Калиново – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщается в Telegram-канале представительства.Кроме того, представительство отмечает, что в 16.35 украинские войска обстреляли Новобахмутовку, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра. Также представительство зафиксировало обстрел Ясиноватой в 17.14, украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, ясиноватая
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Ясиноватая
17:19 11.08.2022 (обновлено: 17:27 11.08.2022)
 
Украинские военные обстреляли Новобахмутовку

ДНР: украинские военные выпустили 20 ракет из "Града" по Новобахмутовке

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Новобахмутовка, выпустив 20 ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Калиново – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Кроме того, представительство отмечает, что в 16.35 украинские войска обстреляли Новобахмутовку, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра. Также представительство зафиксировало обстрел Ясиноватой в 17.14, украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаЯсиноватая
 
 
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