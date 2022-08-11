https://ria.ru/20220811/obstrel-1808944303.html

Украинские военные обстреляли Новобахмутовку

Украинские военные обстреляли Новобахмутовку - РИА Новости, 11.08.2022

Украинские военные обстреляли Новобахмутовку

Украинские войска обстреляли населенный пункт Новобахмутовка, выпустив 20 ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T17:19

2022-08-11T17:19

2022-08-11T17:27

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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украина

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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Новобахмутовка, выпустив 20 ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Калиново – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщается в Telegram-канале представительства.Кроме того, представительство отмечает, что в 16.35 украинские войска обстреляли Новобахмутовку, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра. Также представительство зафиксировало обстрел Ясиноватой в 17.14, украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

ясиноватая

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в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, ясиноватая