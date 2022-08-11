https://ria.ru/20220811/obstrel-1808927413.html

При обстреле Горловки со стороны украинских военных пострадал мирный житель

При обстреле Горловки со стороны украинских военных пострадал мирный житель - РИА Новости, 11.08.2022

При обстреле Горловки со стороны украинских военных пострадал мирный житель

Мирный житель ранен в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T16:32

2022-08-11T16:32

2022-08-11T16:32

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

стирол

калининский район

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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Мирный житель ранен в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."Укронацисты ранили мирного жителя Калининского района Горловки по улице Днепровской. Скорая помощь выехала на место происшествия", - написал Приходько в своем Telegram-канале.По его словам, также в результате обстрела частично обесточен жилмассив "Солнечный".Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

калининский район

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в мире, горловка, донецкая народная республика, стирол, калининский район