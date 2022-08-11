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При обстреле Горловки со стороны украинских военных пострадал мирный житель
При обстреле Горловки со стороны украинских военных пострадал мирный житель - РИА Новости, 11.08.2022
При обстреле Горловки со стороны украинских военных пострадал мирный житель
Мирный житель ранен в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T16:32
2022-08-11T16:32
2022-08-11T16:32
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
стирол
калининский район
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Мирный житель ранен в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."Укронацисты ранили мирного жителя Калининского района Горловки по улице Днепровской. Скорая помощь выехала на место происшествия", - написал Приходько в своем Telegram-канале.По его словам, также в результате обстрела частично обесточен жилмассив "Солнечный".Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, стирол, калининский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Стирол, Калининский район
При обстреле Горловки со стороны украинских военных пострадал мирный житель
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны украинских военных ранен мирный житель