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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из РСЗО "Ураган"

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 11.08.2022

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из РСЗО "Ураган"

Украинские войска в 14.30 мск выпустили еще три ракеты из РСЗО "Ураган" с минами ПФМ-1 "Лепесток" по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T15:16

2022-08-11T15:16

2022-08-11T15:26

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска в 14.30 мск выпустили еще три ракеты из РСЗО "Ураган" с минами ПФМ-1 "Лепесток" по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.30 (совпадает с мск) - н.п. Карловка – г. Донецк (Кировский район): выпущено три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ "Лепесток")", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Ранее представительство зафиксировало применение РСЗО "Ураган" со стороны украинских войск в 10.30, когда по селу Веселое на западе Донецка выпустили три ракеты, снаряженных кассетами с минами "Лепесток".Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, ситуация в днр и лнр