15:16 11.08.2022 (обновлено: 15:26 11.08.2022)
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из РСЗО "Ураган"
ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка три ракеты из РСЗО "Ураган" с минами "Лепесток"
Разминирование в центре Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска в 14.30 мск выпустили еще три ракеты из РСЗО "Ураган" с минами ПФМ-1 "Лепесток" по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.30 (совпадает с мск) - н.п. Карловка – г. Донецк (Кировский район): выпущено три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ "Лепесток")", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее представительство зафиксировало применение РСЗО "Ураган" со стороны украинских войск в 10.30, когда по селу Веселое на западе Донецка выпустили три ракеты, снаряженных кассетами с минами "Лепесток".
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.