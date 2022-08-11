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При обстреле курских поселков со стороны ВСУ никто не пострадал - РИА Новости, 11.08.2022
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При обстреле курских поселков со стороны ВСУ никто не пострадал
При обстреле курских поселков со стороны ВСУ никто не пострадал - РИА Новости, 11.08.2022
При обстреле курских поселков со стороны ВСУ никто не пострадал
Пострадавших после обстрела в четверг со стороны Украины населенных пунктов Курской области нет, в посёлке Попово-Лежачи повреждены гражданские объекты,... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T14:00
2022-08-11T14:00
в мире
владимир путин
украина
россия
курская область
вооруженные силы украины
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 11 авг - РИА Новости. Пострадавших после обстрела в четверг со стороны Украины населенных пунктов Курской области нет, в посёлке Попово-Лежачи повреждены гражданские объекты, сельскохозяйственная техника и личные автомобили, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Приграничные поселки Глушковского района - Тёткино и Попово-Лежачи пережили сегодня более 25 прилетов во время очередного обстрела ВСУ. К счастью, пострадавших нет! Благодаря работе системы экстренного оповещения жители находились в укрытиях. Основной удар пришелся на Попово-Лежачи, где зафиксированы повреждения гражданских объектов. На территории тракторной бригады пострадала сельскохозяйственная техника и комбайны. Разрушен гараж, осколками посечено несколько автомобилей, включая частные машины", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.Также губернатор добавил, что повреждены две линии электроснабжения — ремонтная бригада уже приступает к ликвидации аварии.Шесть районов Курской области граничат с Сумской областью Украины. Глушковский район, в частности, посёлок Тёткино, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Так, 19 мая в этом поселке двое мужчин попали под обстрел - один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220811/obstrel-1808796786.html
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владимир путин, украина, россия, курская область, вооруженные силы украины, происшествия
В мире, Владимир Путин, Украина, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
14:00 11.08.2022
 
При обстреле курских поселков со стороны ВСУ никто не пострадал

Курский губернатор Старовойт: при обстреле со стороны ВСУ поселков никто не пострадал

© Фото : Роман Старовойт/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ села Теткино в Курской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ села Теткино в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ села Теткино в Курской области. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 11 авг - РИА Новости. Пострадавших после обстрела в четверг со стороны Украины населенных пунктов Курской области нет, в посёлке Попово-Лежачи повреждены гражданские объекты, сельскохозяйственная техника и личные автомобили, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Приграничные поселки Глушковского района - Тёткино и Попово-Лежачи пережили сегодня более 25 прилетов во время очередного обстрела ВСУ. К счастью, пострадавших нет! Благодаря работе системы экстренного оповещения жители находились в укрытиях. Основной удар пришелся на Попово-Лежачи, где зафиксированы повреждения гражданских объектов. На территории тракторной бригады пострадала сельскохозяйственная техника и комбайны. Разрушен гараж, осколками посечено несколько автомобилей, включая частные машины", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Последствия обстрелов поселков Тёткино и Попово-Лежачи в Курской области
10:14Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли два приграничных поселка в Курской области
Также губернатор добавил, что повреждены две линии электроснабжения — ремонтная бригада уже приступает к ликвидации аварии.
Шесть районов Курской области граничат с Сумской областью Украины. Глушковский район, в частности, посёлок Тёткино, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Так, 19 мая в этом поселке двое мужчин попали под обстрел - один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
09:23Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 70 раз
 
В миреВладимир ПутинУкраинаРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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