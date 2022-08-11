При обстреле курских поселков со стороны ВСУ никто не пострадал
Курский губернатор Старовойт: при обстреле со стороны ВСУ поселков никто не пострадал
Последствия обстрела со стороны ВСУ села Теткино в Курской области. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 11 авг - РИА Новости. Пострадавших после обстрела в четверг со стороны Украины населенных пунктов Курской области нет, в посёлке Попово-Лежачи повреждены гражданские объекты, сельскохозяйственная техника и личные автомобили, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Приграничные поселки Глушковского района - Тёткино и Попово-Лежачи пережили сегодня более 25 прилетов во время очередного обстрела ВСУ. К счастью, пострадавших нет! Благодаря работе системы экстренного оповещения жители находились в укрытиях. Основной удар пришелся на Попово-Лежачи, где зафиксированы повреждения гражданских объектов. На территории тракторной бригады пострадала сельскохозяйственная техника и комбайны. Разрушен гараж, осколками посечено несколько автомобилей, включая частные машины", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Также губернатор добавил, что повреждены две линии электроснабжения — ремонтная бригада уже приступает к ликвидации аварии.
Шесть районов Курской области граничат с Сумской областью Украины. Глушковский район, в частности, посёлок Тёткино, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Так, 19 мая в этом поселке двое мужчин попали под обстрел - один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.