https://ria.ru/20220811/obmen-1808830816.html

МИД призвал США не спекулировать на теме обмена заключенными

МИД призвал США не спекулировать на теме обмена заключенными - РИА Новости, 11.08.2022

МИД призвал США не спекулировать на теме обмена заключенными

Москва сожалеет, что Вашингтон создает шумиху вокруг обмена заключенными между Россией и США, поскольку это мешает продуктивной работе, заявил замдиректора... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T12:09

2022-08-11T12:09

2022-08-11T12:50

россия

сша

в мире

виктор бут

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

бриттни грайнер

пол уилан

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Москва сожалеет, что Вашингтон создает шумиху вокруг обмена заключенными между Россией и США, поскольку это мешает продуктивной работе, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев."Сожалеем, что США идут этой дорогой вместо непубличного профессионального диалога. Американская общественность, которая так заинтересована судьбой своих граждан, должна это понимать. Чем больше в Вашингтоне у микрофонов возникает людей, который у микрофонов хотят на эту тему высказаться, тем меньше они ведут настоящую продуктивную работу", - сказал Нечаев."Призываем власти США не спекулировать на чувствительной материи, затрагивающей судьбы конкретных людей, при этом отказаться от бесперспективных попыток оказывать на нас давление, и призываем их сосредоточиться на практической работе по установленным каналам. По-другому просто не получится", - отметил дипломат.Дипломат процитировал слова МИД РФ Марии Захаровой на тему обмена заключенными: "реальная работа не сопровождается шумихой СМИ". "Если бы они были заняты разрешением судьбы собственных граждан, им некогда было бы говорить", - добавил Нечаев.По данным американских СМИ, Штаты предлагают России обменять Бриттни Грайнер и Пола Уилана на Виктора Бута, однако Россия якобы затребовала еще одного соотечественника. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее в этой связи призвал коллегу из Штатов к "тихой дипломатии", а не публичному обсуждению.

https://ria.ru/20220806/ssha-1807613539.html

https://ria.ru/20220806/grayner-1807792012.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, в мире, виктор бут, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), бриттни грайнер, пол уилан