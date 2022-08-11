12:09 11.08.2022 (обновлено: 12:50 11.08.2022)
МИД призвал США не спекулировать на теме обмена заключенными
МИД выразил сожаление из-за шумихи, поднимаемой США вокруг обмена заключенными
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Москва сожалеет, что Вашингтон создает шумиху вокруг обмена заключенными между Россией и США, поскольку это мешает продуктивной работе, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
"Сожалеем, что США идут этой дорогой вместо непубличного профессионального диалога. Американская общественность, которая так заинтересована судьбой своих граждан, должна это понимать. Чем больше в Вашингтоне у микрофонов возникает людей, который у микрофонов хотят на эту тему высказаться, тем меньше они ведут настоящую продуктивную работу", - сказал Нечаев.
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"Призываем власти США не спекулировать на чувствительной материи, затрагивающей судьбы конкретных людей, при этом отказаться от бесперспективных попыток оказывать на нас давление, и призываем их сосредоточиться на практической работе по установленным каналам. По-другому просто не получится", - отметил дипломат.
Дипломат процитировал слова МИД РФ Марии Захаровой на тему обмена заключенными: "реальная работа не сопровождается шумихой СМИ". "Если бы они были заняты разрешением судьбы собственных граждан, им некогда было бы говорить", - добавил Нечаев.
По данным американских СМИ, Штаты предлагают России обменять Бриттни Грайнер и Пола Уилана на Виктора Бута, однако Россия якобы затребовала еще одного соотечественника. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее в этой связи призвал коллегу из Штатов к "тихой дипломатии", а не публичному обсуждению.
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