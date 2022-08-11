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Россия надеется на скорейший визит экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, заявил Небензя - РИА Новости, 11.08.2022
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https://ria.ru/20220811/nebenzya-1809029854.html
Россия надеется на скорейший визит экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, заявил Небензя
Россия надеется на скорейший визит экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, заявил Небензя - РИА Новости, 11.08.2022
Россия надеется на скорейший визит экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, заявил Небензя
Россия рассчитывает, что визит специалистов МАГАТЭ на подвергающуюся обстрелам со стороны ВСУ Запорожскую АЭС состоится в ближайшее время, и готова оказать... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T22:57
2022-08-11T23:47
специальная военная операция на украине
в мире
магатэ
россия
оон
запорожская аэс
василий небензя
энергодар
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ООН, 11 авг - РИА Новости. Россия рассчитывает, что визит специалистов МАГАТЭ на подвергающуюся обстрелам со стороны ВСУ Запорожскую АЭС состоится в ближайшее время, и готова оказать данному процессу максимально возможное содействие, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя."Рассчитываем, что визит экспертов МАГАТЭ в скором времени все же состоится", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН, посвященного ситуации вокруг Запорожской АЭС.Он выразил надежду, что в текущих обстоятельствах генсек ООН "осознает всю полноту своей ответственности" и не станет препятствовать проведению данной миссии через подотчетные ему департаменты."Со своей стороны готовы оказать максимально возможное содействие в решении всех организационных вопросов. Считаем оправданным, чтобы представители МАГАТЭ прибыли на ЗАЭС как можно скорее - возможно даже, до конца августа", - подчеркнул российский дипломат.Однако, по его словам, далеко не всё зависит от России. "Никаких гарантий, что поездка состоится, мы давать не можем. Нам сложно судить, что сегодня варится в голове у украинского руководства, которое несколько дней подряд наносит удары по ЗАЭС, притом что генсекретарь ООН назвал любые атаки на ядерные объекты самоубийством", - отметил Небензя.По его словам, Россия считает недопустимым, чтобы миссия МАГАТЭ проходила в условиях непрекращающихся обстрелов ВСУ Запорожской АЭС и территории города Энергодар. Киев должен немедленно их прекратить и гарантировать отсутствие намерений создавать угрозу жизни и здоровью международного персонала, добавил он.Запорожская АЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.
https://ria.ru/20220811/ukraina-1808674972.html
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в мире, магатэ, россия, оон, запорожская аэс, василий небензя, энергодар, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, МАГАТЭ, Россия, ООН, Запорожская АЭС, Василий Небензя, Энергодар, Киев
22:57 11.08.2022 (обновлено: 23:47 11.08.2022)
 
Россия надеется на скорейший визит экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, заявил Небензя

Небензя: рассчитываем, что визит экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС состоится в скором времени

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service Запорожская АЭС в Энергодаре
 Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ООН, 11 авг - РИА Новости. Россия рассчитывает, что визит специалистов МАГАТЭ на подвергающуюся обстрелам со стороны ВСУ Запорожскую АЭС состоится в ближайшее время, и готова оказать данному процессу максимально возможное содействие, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Рассчитываем, что визит экспертов МАГАТЭ в скором времени все же состоится", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН, посвященного ситуации вокруг Запорожской АЭС.
Он выразил надежду, что в текущих обстоятельствах генсек ООН "осознает всю полноту своей ответственности" и не станет препятствовать проведению данной миссии через подотчетные ему департаменты.
"Со своей стороны готовы оказать максимально возможное содействие в решении всех организационных вопросов. Считаем оправданным, чтобы представители МАГАТЭ прибыли на ЗАЭС как можно скорее - возможно даже, до конца августа", - подчеркнул российский дипломат.
Военнослужащий ВС России на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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Однако, по его словам, далеко не всё зависит от России. "Никаких гарантий, что поездка состоится, мы давать не можем. Нам сложно судить, что сегодня варится в голове у украинского руководства, которое несколько дней подряд наносит удары по ЗАЭС, притом что генсекретарь ООН назвал любые атаки на ядерные объекты самоубийством", - отметил Небензя.
По его словам, Россия считает недопустимым, чтобы миссия МАГАТЭ проходила в условиях непрекращающихся обстрелов ВСУ Запорожской АЭС и территории города Энергодар. Киев должен немедленно их прекратить и гарантировать отсутствие намерений создавать угрозу жизни и здоровью международного персонала, добавил он.
Запорожская АЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМАГАТЭРоссияООНЗапорожская АЭСВасилий НебензяЭнергодарКиев
 
 
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