https://ria.ru/20220811/nebenzya-1809029854.html

Россия надеется на скорейший визит экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, заявил Небензя

Россия надеется на скорейший визит экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, заявил Небензя - РИА Новости, 11.08.2022

Россия надеется на скорейший визит экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, заявил Небензя

Россия рассчитывает, что визит специалистов МАГАТЭ на подвергающуюся обстрелам со стороны ВСУ Запорожскую АЭС состоится в ближайшее время, и готова оказать... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T22:57

2022-08-11T22:57

2022-08-11T23:47

специальная военная операция на украине

в мире

магатэ

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запорожская аэс

василий небензя

энергодар

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ООН, 11 авг - РИА Новости. Россия рассчитывает, что визит специалистов МАГАТЭ на подвергающуюся обстрелам со стороны ВСУ Запорожскую АЭС состоится в ближайшее время, и готова оказать данному процессу максимально возможное содействие, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя."Рассчитываем, что визит экспертов МАГАТЭ в скором времени все же состоится", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН, посвященного ситуации вокруг Запорожской АЭС.Он выразил надежду, что в текущих обстоятельствах генсек ООН "осознает всю полноту своей ответственности" и не станет препятствовать проведению данной миссии через подотчетные ему департаменты."Со своей стороны готовы оказать максимально возможное содействие в решении всех организационных вопросов. Считаем оправданным, чтобы представители МАГАТЭ прибыли на ЗАЭС как можно скорее - возможно даже, до конца августа", - подчеркнул российский дипломат.Однако, по его словам, далеко не всё зависит от России. "Никаких гарантий, что поездка состоится, мы давать не можем. Нам сложно судить, что сегодня варится в голове у украинского руководства, которое несколько дней подряд наносит удары по ЗАЭС, притом что генсекретарь ООН назвал любые атаки на ядерные объекты самоубийством", - отметил Небензя.По его словам, Россия считает недопустимым, чтобы миссия МАГАТЭ проходила в условиях непрекращающихся обстрелов ВСУ Запорожской АЭС и территории города Энергодар. Киев должен немедленно их прекратить и гарантировать отсутствие намерений создавать угрозу жизни и здоровью международного персонала, добавил он.Запорожская АЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.

https://ria.ru/20220811/ukraina-1808674972.html

https://ria.ru/20220811/nebenzya-1809027768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, магатэ, россия, оон, запорожская аэс, василий небензя, энергодар, киев