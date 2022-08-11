22:57 11.08.2022 (обновлено: 23:47 11.08.2022)
Россия надеется на скорейший визит экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, заявил Небензя
Небензя: рассчитываем, что визит экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС состоится в скором времени
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service Запорожская АЭС в Энергодаре
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ООН, 11 авг - РИА Новости. Россия рассчитывает, что визит специалистов МАГАТЭ на подвергающуюся обстрелам со стороны ВСУ Запорожскую АЭС состоится в ближайшее время, и готова оказать данному процессу максимально возможное содействие, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Рассчитываем, что визит экспертов МАГАТЭ в скором времени все же состоится", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН, посвященного ситуации вокруг Запорожской АЭС.
Он выразил надежду, что в текущих обстоятельствах генсек ООН "осознает всю полноту своей ответственности" и не станет препятствовать проведению данной миссии через подотчетные ему департаменты.
"Со своей стороны готовы оказать максимально возможное содействие в решении всех организационных вопросов. Считаем оправданным, чтобы представители МАГАТЭ прибыли на ЗАЭС как можно скорее - возможно даже, до конца августа", - подчеркнул российский дипломат.
Однако, по его словам, далеко не всё зависит от России. "Никаких гарантий, что поездка состоится, мы давать не можем. Нам сложно судить, что сегодня варится в голове у украинского руководства, которое несколько дней подряд наносит удары по ЗАЭС, притом что генсекретарь ООН назвал любые атаки на ядерные объекты самоубийством", - отметил Небензя.
По его словам, Россия считает недопустимым, чтобы миссия МАГАТЭ проходила в условиях непрекращающихся обстрелов ВСУ Запорожской АЭС и территории города Энергодар. Киев должен немедленно их прекратить и гарантировать отсутствие намерений создавать угрозу жизни и здоровью международного персонала, добавил он.
Запорожская АЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.