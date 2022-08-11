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Небензя предупредил Запад об ответственности в случае катастрофы на ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/nebenzya-1809027768.html
Небензя предупредил Запад об ответственности в случае катастрофы на ЗАЭС
Небензя предупредил Запад об ответственности в случае катастрофы на ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2022
Небензя предупредил Запад об ответственности в случае катастрофы на ЗАЭС
Ответственность за катастрофу на Запорожской АЭС, если она произойдет, полностью ляжет на западных покровителей Киева, заявил на заседании СБ ООН постпред... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-11T22:39
2022-08-12T01:11
специальная военная операция на украине
василий небензя
запорожская аэс
украина
вооруженные силы украины
донбасс
михаил мизинцев
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ООН, 11 авг — РИА Новости. Ответственность за катастрофу на Запорожской АЭС, если она произойдет, полностью ляжет на западных покровителей Киева, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.В ходе спецоперации российские военные заняли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, в регионах сформированы новые пророссийские администрации. Они также взяли под контроль Запорожскую АЭС — крупнейшую по мощности и числу блоков станцию в Европе.Украинские войска уже несколько раз атаковали территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Две установки после обстрелов работают не на полную мощность. В четверг три украинских снаряда упали у хранилища радиоактивных изотопов.На фоне действий Киева Москва запросила заседание Совбеза ООН. Планируется, что электростанцию посетит миссия МАГАТЭ во главе с руководителем агентства Рафаэлем Гросси.
https://ria.ru/20220811/ukraina-1808674972.html
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василий небензя, запорожская аэс, украина, вооруженные силы украины, донбасс, михаил мизинцев, рафаэль гросси, россия, в мире, киев, энергодар, магатэ
Специальная военная операция на Украине, Василий Небензя, Запорожская АЭС, Украина, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Михаил Мизинцев, Рафаэль Гросси, Россия, В мире, Киев, Энергодар, МАГАТЭ
22:39 11.08.2022 (обновлено: 01:11 12.08.2022)
 
Небензя предупредил Запад об ответственности в случае катастрофы на ЗАЭС

Постпред при ООН Небензя: ответственность при катастрофе на Запорожской АЭС ляжет на Запад

Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео. Архивное фото
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ООН, 11 авг — РИА Новости. Ответственность за катастрофу на Запорожской АЭС, если она произойдет, полностью ляжет на западных покровителей Киева, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.

"Реальный масштаб ядерной катастрофы на ЗАЭС даже сложно представить. Ответственность за это ляжет в таком случае на западных спонсоров Киева", — сказал он.

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В ходе спецоперации российские военные заняли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, в регионах сформированы новые пророссийские администрации. Они также взяли под контроль Запорожскую АЭС — крупнейшую по мощности и числу блоков станцию в Европе.
Украинские войска уже несколько раз атаковали территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Две установки после обстрелов работают не на полную мощность. В четверг три украинских снаряда упали у хранилища радиоактивных изотопов.
На фоне действий Киева Москва запросила заседание Совбеза ООН. Планируется, что электростанцию посетит миссия МАГАТЭ во главе с руководителем агентства Рафаэлем Гросси.
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Специальная военная операция на УкраинеВасилий НебензяЗапорожская АЭСУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбассМихаил МизинцевРафаэль ГроссиРоссияВ миреКиевЭнергодарМАГАТЭ
 
 
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