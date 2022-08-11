https://ria.ru/20220811/nebenzya-1809027768.html
Небензя предупредил Запад об ответственности в случае катастрофы на ЗАЭС
Небензя предупредил Запад об ответственности в случае катастрофы на ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2022
Небензя предупредил Запад об ответственности в случае катастрофы на ЗАЭС
Ответственность за катастрофу на Запорожской АЭС, если она произойдет, полностью ляжет на западных покровителей Киева, заявил на заседании СБ ООН постпред... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-11T22:39
2022-08-11T22:39
2022-08-12T01:11
специальная военная операция на украине
василий небензя
запорожская аэс
украина
вооруженные силы украины
донбасс
михаил мизинцев
рафаэль гросси
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ООН, 11 авг — РИА Новости. Ответственность за катастрофу на Запорожской АЭС, если она произойдет, полностью ляжет на западных покровителей Киева, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.В ходе спецоперации российские военные заняли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, в регионах сформированы новые пророссийские администрации. Они также взяли под контроль Запорожскую АЭС — крупнейшую по мощности и числу блоков станцию в Европе.Украинские войска уже несколько раз атаковали территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Две установки после обстрелов работают не на полную мощность. В четверг три украинских снаряда упали у хранилища радиоактивных изотопов.На фоне действий Киева Москва запросила заседание Совбеза ООН. Планируется, что электростанцию посетит миссия МАГАТЭ во главе с руководителем агентства Рафаэлем Гросси.
https://ria.ru/20220811/ukraina-1808674972.html
https://ria.ru/20220811/nebenzya-1809026950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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22:39 11.08.2022 (обновлено: 01:11 12.08.2022)
Небензя предупредил Запад об ответственности в случае катастрофы на ЗАЭС
Постпред при ООН Небензя: ответственность при катастрофе на Запорожской АЭС ляжет на Запад