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Небензя: Киев ведет мир к ядерной катастрофе, сопоставимой с чернобыльской - РИА Новости, 11.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/nebenzya-1809026950.html
Небензя: Киев ведет мир к ядерной катастрофе, сопоставимой с чернобыльской
Небензя: Киев ведет мир к ядерной катастрофе, сопоставимой с чернобыльской - РИА Новости, 11.08.2022
Небензя: Киев ведет мир к ядерной катастрофе, сопоставимой с чернобыльской
Атаки Киева на ядерные объекты толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабам с чернобыльской, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T22:28
2022-08-11T23:07
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
вооруженные силы украины
василий небензя
донбасс
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ООН, 11 авг – РИА Новости. Атаки Киева на ядерные объекты толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабам с чернобыльской, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Преступные атаки Киева на объекты ядерной инфраструктуры толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабам с чернобыльской", - сказал Небензя.Он указал на повторяющиеся в последние дни обстрелы Запорожской АЭС со стороны военных Украины.
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в мире, киев, украина, вооруженные силы украины, василий небензя, донбасс, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Василий Небензя, Донбасс, Запорожская АЭС
22:28 11.08.2022 (обновлено: 23:07 11.08.2022)
 
Небензя: Киев ведет мир к ядерной катастрофе, сопоставимой с чернобыльской

Небензя: атаки Киева на ядерные объекты толкают мир на грань ядерной катастрофы

© AP Photo / John MinchilloВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© AP Photo / John Minchillo
Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 11 авг – РИА Новости. Атаки Киева на ядерные объекты толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабам с чернобыльской, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Преступные атаки Киева на объекты ядерной инфраструктуры толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабам с чернобыльской", - сказал Небензя.
Военнослужащий ВС России на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 18:38Специальная военная операция на Украине
"Чернобыль — это цветочки". Киев поставил мир на грань ядерной катастрофы
Он указал на повторяющиеся в последние дни обстрелы Запорожской АЭС со стороны военных Украины.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаВооруженные силы УкраиныВасилий НебензяДонбассЗапорожская АЭС
 
 
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