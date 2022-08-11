https://ria.ru/20220811/nebenzya-1809026950.html

Небензя: Киев ведет мир к ядерной катастрофе, сопоставимой с чернобыльской

Небензя: Киев ведет мир к ядерной катастрофе, сопоставимой с чернобыльской - РИА Новости, 11.08.2022

Небензя: Киев ведет мир к ядерной катастрофе, сопоставимой с чернобыльской

Атаки Киева на ядерные объекты толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабам с чернобыльской, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T22:28

2022-08-11T22:28

2022-08-11T23:07

специальная военная операция на украине

в мире

киев

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василий небензя

донбасс

запорожская аэс

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ООН, 11 авг – РИА Новости. Атаки Киева на ядерные объекты толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабам с чернобыльской, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Преступные атаки Киева на объекты ядерной инфраструктуры толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабам с чернобыльской", - сказал Небензя.Он указал на повторяющиеся в последние дни обстрелы Запорожской АЭС со стороны военных Украины.

https://ria.ru/20220811/ukraina-1808674972.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, украина, вооруженные силы украины, василий небензя, донбасс, запорожская аэс