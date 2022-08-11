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Небензя: Киев ведет мир к ядерной катастрофе, сопоставимой с чернобыльской
Небензя: Киев ведет мир к ядерной катастрофе, сопоставимой с чернобыльской - РИА Новости, 11.08.2022
Небензя: Киев ведет мир к ядерной катастрофе, сопоставимой с чернобыльской
Атаки Киева на ядерные объекты толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабам с чернобыльской, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T22:28
2022-08-11T22:28
2022-08-11T23:07
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донбасс
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ООН, 11 авг – РИА Новости. Атаки Киева на ядерные объекты толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабам с чернобыльской, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Преступные атаки Киева на объекты ядерной инфраструктуры толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабам с чернобыльской", - сказал Небензя.Он указал на повторяющиеся в последние дни обстрелы Запорожской АЭС со стороны военных Украины.
https://ria.ru/20220811/ukraina-1808674972.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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22:28 11.08.2022 (обновлено: 23:07 11.08.2022)
Небензя: Киев ведет мир к ядерной катастрофе, сопоставимой с чернобыльской
Небензя: атаки Киева на ядерные объекты толкают мир на грань ядерной катастрофы