https://ria.ru/20220811/natsionalnost-1809006975.html

Британский вуз извинился за отказ принять россиянку из-за национальности

Британский вуз извинился за отказ принять россиянку из-за национальности - РИА Новости, 11.08.2022

Британский вуз извинился за отказ принять россиянку из-за национальности

Британский Институт Битсона, занимающийся изучением рака, принес извинения российской студентке из-за отказа в предоставлении учебного места по национальному... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T19:56

2022-08-11T19:56

2022-08-11T21:05

в мире

россия

великобритания

владимир путин

украина

донбасс

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Британский Институт Битсона, занимающийся изучением рака, принес извинения российской студентке из-за отказа в предоставлении учебного места по национальному признаку, сообщает The Guardian.Девушка, имя которой не называется, получила письмо от представителя института со словами, что тот "не может предоставить ей учебное место" для получения докторской степени из-за новой политики учреждения в отношении российских граждан, пишет СМИ.В материале уточняется, что аналогичный инцидент случился в Университете Западного Лондона. Тогда российской абитуриентке отправили письмо, в котором отказ оправдывался "политикой университета в связи с недавними событиями и ситуацией на Украине". Позднее представитель учебного учреждения заверил, что его отправили по ошибке "из-за внутреннего недопонимания".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://ria.ru/20220807/rusofobiya-1807761715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, великобритания, владимир путин, украина, донбасс