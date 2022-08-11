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Британский вуз извинился за отказ принять россиянку из-за национальности - РИА Новости, 11.08.2022
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Британский вуз извинился за отказ принять россиянку из-за национальности
Британский вуз извинился за отказ принять россиянку из-за национальности - РИА Новости, 11.08.2022
Британский вуз извинился за отказ принять россиянку из-за национальности
Британский Институт Битсона, занимающийся изучением рака, принес извинения российской студентке из-за отказа в предоставлении учебного места по национальному... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T19:56
2022-08-11T21:05
в мире
россия
великобритания
владимир путин
украина
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Британский Институт Битсона, занимающийся изучением рака, принес извинения российской студентке из-за отказа в предоставлении учебного места по национальному признаку, сообщает The Guardian.Девушка, имя которой не называется, получила письмо от представителя института со словами, что тот "не может предоставить ей учебное место" для получения докторской степени из-за новой политики учреждения в отношении российских граждан, пишет СМИ.В материале уточняется, что аналогичный инцидент случился в Университете Западного Лондона. Тогда российской абитуриентке отправили письмо, в котором отказ оправдывался "политикой университета в связи с недавними событиями и ситуацией на Украине". Позднее представитель учебного учреждения заверил, что его отправили по ошибке "из-за внутреннего недопонимания".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
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в мире, россия, великобритания, владимир путин, украина, донбасс
В мире, Россия, Великобритания, Владимир Путин, Украина, Донбасс
19:56 11.08.2022 (обновлено: 21:05 11.08.2022)
 
Британский вуз извинился за отказ принять россиянку из-за национальности

Guardian: британский институт извинился за отказ в учебе россиянке из-за национальности

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Британский Институт Битсона, занимающийся изучением рака, принес извинения российской студентке из-за отказа в предоставлении учебного места по национальному признаку, сообщает The Guardian.
Девушка, имя которой не называется, получила письмо от представителя института со словами, что тот "не может предоставить ей учебное место" для получения докторской степени из-за новой политики учреждения в отношении российских граждан, пишет СМИ.

"В данном случае имело место первоначальное недопонимание этих ограничений (новой политики), которое было устранено. Мы связались с абитуриенткой, чтобы предложить ей место, и извинились за причиненное неудобство. Мы пересматриваем наши внутренние правила, чтобы предотвратить повторение такого случая в будущем", — приводит газета слова директора института Оуэна Сэнсома.

В материале уточняется, что аналогичный инцидент случился в Университете Западного Лондона. Тогда российской абитуриентке отправили письмо, в котором отказ оправдывался "политикой университета в связи с недавними событиями и ситуацией на Украине". Позднее представитель учебного учреждения заверил, что его отправили по ошибке "из-за внутреннего недопонимания".
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
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