https://ria.ru/20220811/naemniki-1808767439.html

Разведка ЛНР: ВСУ сжигают оставленные на поле боя тела погибших наемников

Разведка ЛНР: ВСУ сжигают оставленные на поле боя тела погибших наемников - РИА Новости, 11.08.2022

Разведка ЛНР: ВСУ сжигают оставленные на поле боя тела погибших наемников

Бойцы разведывательного батальона народной милиции ЛНР обнаружили обгоревшие тела украинских военных под городом Соледар в Донбассе, об этом они сообщили РИА... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T07:36

2022-08-11T07:36

2022-08-11T09:02

специальная военная операция на украине

в мире

эдуард басурин

виталий киселев

рамзан кадыров

соледар

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Бойцы разведывательного батальона народной милиции ЛНР обнаружили обгоревшие тела украинских военных под городом Соледар в Донбассе, об этом они сообщили РИА Новости.По словам разведчиков, тела лежат рядом с воронками от разрывов артиллерийских снарядов. Как предполагают собеседники агентства, их облили топливом и подожгли при отступлении. Бойцы уверены, что останки принадлежат иностранным наемникам, воевавшим за Киев, а сожгли их, чтобы затруднить идентификацию.Боеприпасы иностранного производстваНакануне бойцы отдельного разведывательного батальона НМ ЛНР обнаружили на бывших украинских позициях под Соледаром боеприпасы иностранного производства, сообщал корреспондент РИА Новости.В частности, удалось обезвредить немецкую противобортовую мину DM12, предназначенную для уничтожения бронированной техники противника.Кроме того, на минометной позиции обнаружены иностранные мины калибром 120 миллиметров, что указывает на прямые поставки западного вооружения украинским войскам.Бои в СоледареКак сообщил в среду заместитель командующего Народной милицией Донецкой Народной республики Эдуард Басурин, союзные войска зашли в черту городов Соледар и Артемовск, идут бои в промзоне. "На данный момент в Соледаре и Артемовске мы зашли в черту города, в промзону, в которой идут бои", — сказал он.Во вторник помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что подразделения Народной милиции ЛНР полностью контролируют территорию завода "КНАУФ-Гипс" на юго-востоке Соледара. До этого об установлении контроля над заводом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.

https://ria.ru/20220809/naemniki-1808326150.html

https://ria.ru/20220811/su-25-1808761819.html

соледар

луганская народная республика

донецкая народная республика

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