https://ria.ru/20220811/moskva-1809639296.html

Специалисты завершили обновление дорожного покрытия в пяти переулках Арбата

Специалисты завершили обновление дорожного покрытия в пяти переулках Арбата - РИА Новости, 15.08.2022

Специалисты завершили обновление дорожного покрытия в пяти переулках Арбата

Специалисты завершили обновление дорожного покрытия в пяти переулках района Арбат в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-11T17:55

2022-08-11T17:55

2022-08-15T11:39

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Специалисты завершили обновление дорожного покрытия в пяти переулках района Арбат в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В рамках работ по комплексному благоустройству в 18 переулках районов Арбат и Хамовники обновили дорожное покрытие общей площадью более 8 тысяч квадратных метров в 5 переулках: Большом Власьевском, Большом Могильцевском, Малом Могильцевском, Чертольском и Денежном", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты проводили работы в несколько этапов: сначала отфрезировали изношенный асфальт, отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего уложили прочное двухслойное новое асфальтобетонное покрытие.Уточняется, что сейчас работы по обновлению дорожного покрытия идут еще в семи переулках: Глазовский, Хрущевский, Староконюшенный, Малый Власьевский, Сивцев Вражек, Гагаринский и Большой Афанасьевский."Будьте внимательны: движение в этих переулках полностью перекрыто. Заранее планируйте свой маршрут", - добавили в сообщении.Власти напомнили, что комплекс работ по благоустройству 18 переулков, расположенных в районах Арбат и Хамовники, – продолжение проектов прошлых лет по обновлению исторического квартала. В переулках уже отремонтировали и заменили инженерные сети. Кроме того, специалисты приведут в порядок и, где это возможно, расширят тротуары, установят новые системы освещения, а также дополнительно озеленят территории.

https://ria.ru/20220810/teploseti-1808561623.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, автомобильные дороги