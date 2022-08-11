https://ria.ru/20220811/moskva-1809639296.html
Специалисты завершили обновление дорожного покрытия в пяти переулках Арбата
Специалисты завершили обновление дорожного покрытия в пяти переулках Арбата - РИА Новости, 15.08.2022
Специалисты завершили обновление дорожного покрытия в пяти переулках Арбата
Специалисты завершили обновление дорожного покрытия в пяти переулках района Арбат в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-11T17:55
2022-08-11T17:55
2022-08-15T11:39
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
автомобильные дороги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151735/42/1517354225_0:190:3648:2242_1920x0_80_0_0_dba0cfbb3ce63e0e6467feb32c3309f1.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Специалисты завершили обновление дорожного покрытия в пяти переулках района Арбат в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В рамках работ по комплексному благоустройству в 18 переулках районов Арбат и Хамовники обновили дорожное покрытие общей площадью более 8 тысяч квадратных метров в 5 переулках: Большом Власьевском, Большом Могильцевском, Малом Могильцевском, Чертольском и Денежном", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты проводили работы в несколько этапов: сначала отфрезировали изношенный асфальт, отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего уложили прочное двухслойное новое асфальтобетонное покрытие.Уточняется, что сейчас работы по обновлению дорожного покрытия идут еще в семи переулках: Глазовский, Хрущевский, Староконюшенный, Малый Власьевский, Сивцев Вражек, Гагаринский и Большой Афанасьевский."Будьте внимательны: движение в этих переулках полностью перекрыто. Заранее планируйте свой маршрут", - добавили в сообщении.Власти напомнили, что комплекс работ по благоустройству 18 переулков, расположенных в районах Арбат и Хамовники, – продолжение проектов прошлых лет по обновлению исторического квартала. В переулках уже отремонтировали и заменили инженерные сети. Кроме того, специалисты приведут в порядок и, где это возможно, расширят тротуары, установят новые системы освещения, а также дополнительно озеленят территории.
https://ria.ru/20220810/teploseti-1808561623.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151735/42/1517354225_203:0:3446:2432_1920x0_80_0_0_4b596b509e0474ff29f5e8c4f100e0a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, автомобильные дороги
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Автомобильные дороги
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Специалисты завершили обновление дорожного покрытия в пяти переулках района Арбат в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В рамках работ по комплексному благоустройству в 18 переулках районов Арбат и Хамовники обновили дорожное покрытие общей площадью более 8 тысяч квадратных метров в 5 переулках: Большом Власьевском, Большом Могильцевском, Малом Могильцевском, Чертольском и Денежном", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты проводили работы в несколько этапов: сначала отфрезировали изношенный асфальт, отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего уложили прочное двухслойное новое асфальтобетонное покрытие.
Уточняется, что сейчас работы по обновлению дорожного покрытия идут еще в семи переулках: Глазовский, Хрущевский, Староконюшенный, Малый Власьевский, Сивцев Вражек, Гагаринский и Большой Афанасьевский.
"Будьте внимательны: движение в этих переулках полностью перекрыто. Заранее планируйте свой маршрут", - добавили в сообщении.
Власти напомнили, что комплекс работ по благоустройству
18 переулков, расположенных в районах Арбат и Хамовники, – продолжение проектов прошлых лет по обновлению исторического квартала. В переулках уже отремонтировали и заменили инженерные сети. Кроме того, специалисты приведут в порядок и, где это возможно, расширят тротуары, установят новые системы освещения, а также дополнительно озеленят территории.