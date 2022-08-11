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Новый офтальмологический микроскоп поставили в больницу Сергиево-Посада - РИА Новости, 11.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220811/mikroskop-1808814564.html
Новый офтальмологический микроскоп поставили в больницу Сергиево-Посада
Новый офтальмологический микроскоп поставили в больницу Сергиево-Посада - РИА Новости, 11.08.2022
Новый офтальмологический микроскоп поставили в больницу Сергиево-Посада
Новый офтальмологический микроскоп стоимостью около 10 миллионов рублей поступил в городскую больницу Сергиево-Посада, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T11:50
2022-08-11T11:50
новости подмосковья
сергиев посад
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Новый офтальмологический микроскоп стоимостью около 10 миллионов рублей поступил в городскую больницу Сергиево-Посада, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.Офтальмологический микроскоп приобретён в рамках нацпроекта "Здравоохранение"."Мы продолжаем оснащать наши медорганизации современной медтехникой. Новый микроскоп в Сергиево-Посадской больнице обладает высоким качеством передачи изображения и фокусировки, что позволит расширить возможности офтальмологического отделения и перечень проводимых операций. Стоимость медтехники — почти 10 миллионов рублей", — приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
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сергиев посад
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сергиев посад, московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Сергиев Посад, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова
11:50 11.08.2022
 

Новый офтальмологический микроскоп поставили в больницу Сергиево-Посада

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиНовый офтальмологический микроскоп поставили в больницу Сергиево-Посада
Новый офтальмологический микроскоп поставили в больницу Сергиево-Посада - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Новый офтальмологический микроскоп стоимостью около 10 миллионов рублей поступил в городскую больницу Сергиево-Посада, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
Офтальмологический микроскоп приобретён в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
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"Мы продолжаем оснащать наши медорганизации современной медтехникой. Новый микроскоп в Сергиево-Посадской больнице обладает высоким качеством передачи изображения и фокусировки, что позволит расширить возможности офтальмологического отделения и перечень проводимых операций. Стоимость медтехники — почти 10 миллионов рублей", — приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
 
Новости ПодмосковьяСергиев ПосадМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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