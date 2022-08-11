https://ria.ru/20220811/lnr-1808795952.html

Силы ЛНР за сутки уничтожили 45 украинских военных

Силы ЛНР за сутки уничтожили 45 украинских военных - РИА Новости, 11.08.2022

Силы ЛНР за сутки уничтожили 45 украинских военных

Народная милиция ЛНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 45 человек личного состава и пять бронетранспортеров. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T10:10

2022-08-11T10:10

2022-08-11T10:25

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ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Народная милиция ЛНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 45 человек личного состава и пять бронетранспортеров."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 45 человек личного состава; 5 бронетранспортеров; 8 единиц специальной автомобильной техники; 1 долговременная огневая точка", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В среду Народная милиция ЛНР сообщала, что за сутки украинские войска потеряли до 35 человек личного состава, три танка и четыре бронетранспортера.Также отмечается, что 10 августа были очищены более восьми гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими войсками в районах населенных пунктов Воеводовка и Кудряшовка.

https://ria.ru/20220811/krym-1808763780.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лнр, украина