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Силы ЛНР за сутки уничтожили 45 украинских военных - РИА Новости, 11.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/lnr-1808795952.html
Силы ЛНР за сутки уничтожили 45 украинских военных
Силы ЛНР за сутки уничтожили 45 украинских военных - РИА Новости, 11.08.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили 45 украинских военных
Народная милиция ЛНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 45 человек личного состава и пять бронетранспортеров. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T10:10
2022-08-11T10:25
специальная военная операция на украине
в мире
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ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Народная милиция ЛНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 45 человек личного состава и пять бронетранспортеров."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 45 человек личного состава; 5 бронетранспортеров; 8 единиц специальной автомобильной техники; 1 долговременная огневая точка", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В среду Народная милиция ЛНР сообщала, что за сутки украинские войска потеряли до 35 человек личного состава, три танка и четыре бронетранспортера.Также отмечается, что 10 августа были очищены более восьми гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими войсками в районах населенных пунктов Воеводовка и Кудряшовка.
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в мире, лнр, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЛНР, Украина
10:10 11.08.2022 (обновлено: 10:25 11.08.2022)
 
Силы ЛНР за сутки уничтожили 45 украинских военных

Силы ЛНР за сутки уничтожили 45 украинских военных и пять бронетранспортеров

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР под Лисичанском
Бойцы Народной милиции ЛНР под Лисичанском - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы Народной милиции ЛНР под Лисичанском. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Народная милиция ЛНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 45 человек личного состава и пять бронетранспортеров.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 45 человек личного состава; 5 бронетранспортеров; 8 единиц специальной автомобильной техники; 1 долговременная огневая точка", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В среду Народная милиция ЛНР сообщала, что за сутки украинские войска потеряли до 35 человек личного состава, три танка и четыре бронетранспортера.
Также отмечается, что 10 августа были очищены более восьми гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими войсками в районах населенных пунктов Воеводовка и Кудряшовка.
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