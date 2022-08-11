https://ria.ru/20220811/lepestok-1808987161.html

Житель Донецка подорвался на мине "Лепесток"

Житель Донецка подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 11.08.2022

Житель Донецка подорвался на мине "Лепесток"

Мирный житель пострадал, подорвавшись на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T19:01

2022-08-11T19:01

2022-08-11T19:01

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

оон

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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал, подорвавшись на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."По улице Жилищной в Петровском районе Донецка на мине ПФМ-1 подорвался мирный житель", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район, оон