https://ria.ru/20220811/latviya-1808844475.html

В Госдуме прокомментировали решение сейма Латвии

В Госдуме прокомментировали решение сейма Латвии - РИА Новости, 11.08.2022

В Госдуме прокомментировали решение сейма Латвии

Необходимо принять жесткие экономические и дипломатические меры в ответ на хамское поведение латвийских парламентариев, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T12:42

2022-08-11T12:42

2022-08-11T12:45

латвия

россия

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Необходимо принять жесткие экономические и дипломатические меры в ответ на хамское поведение латвийских парламентариев, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов, комментируя решение парламента Латвии по России.Парламент Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм", сообщила ранее в четверг пресс-служба сейма."Полагаю, следует принять самые жёсткие дипломатические и экономические меры в качестве ответа на откровенно хамское поведение латвийских парламентариев", - сказал он. По его словам, Латвия является страной, поддерживающей международный терроризм."Латвия, в отличие от России, безусловно является государством, поддерживающим международный терроризм. Латвия признала террористический косовский режим, входила в число стран, выступающих за военное вмешательство в Сирии", — отметил он.Морозов добавил, что латвийские политики ответственны за гибель мирных жителей в Донбассе, а также должны быть подвергнуты уголовному преследованию за снос памятников советским войнам."Всегда была в числе стран, поощряющих срыв Минских соглашений, и, следовательно, несёт ответственность за гибель мирных жителей на территории Донбасса. Латвийские политики заслуживают уголовного преследования за снос памятников советским войнам на территории Латвии", - резюмировал он. -

https://ria.ru/20220809/vizy-1808398759.html

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