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В Госдуме прокомментировали решение сейма Латвии
В Госдуме прокомментировали решение сейма Латвии - РИА Новости, 11.08.2022
В Госдуме прокомментировали решение сейма Латвии
Необходимо принять жесткие экономические и дипломатические меры в ответ на хамское поведение латвийских парламентариев, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:42
2022-08-11T12:42
2022-08-11T12:45
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Необходимо принять жесткие экономические и дипломатические меры в ответ на хамское поведение латвийских парламентариев, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов, комментируя решение парламента Латвии по России.Парламент Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм", сообщила ранее в четверг пресс-служба сейма."Полагаю, следует принять самые жёсткие дипломатические и экономические меры в качестве ответа на откровенно хамское поведение латвийских парламентариев", - сказал он. По его словам, Латвия является страной, поддерживающей международный терроризм."Латвия, в отличие от России, безусловно является государством, поддерживающим международный терроризм. Латвия признала террористический косовский режим, входила в число стран, выступающих за военное вмешательство в Сирии", — отметил он.Морозов добавил, что латвийские политики ответственны за гибель мирных жителей в Донбассе, а также должны быть подвергнуты уголовному преследованию за снос памятников советским войнам."Всегда была в числе стран, поощряющих срыв Минских соглашений, и, следовательно, несёт ответственность за гибель мирных жителей на территории Донбасса. Латвийские политики заслуживают уголовного преследования за снос памятников советским войнам на территории Латвии", - резюмировал он. -
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латвия, россия
12:42 11.08.2022 (обновлено: 12:45 11.08.2022)
В Госдуме прокомментировали решение сейма Латвии
Депутат Морозов: следует принять жесткие экономические и дипломатические меры против Риги
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Необходимо принять жесткие экономические и дипломатические меры в ответ на хамское поведение латвийских парламентариев, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов, комментируя решение парламента Латвии по России.
Парламент Латвии
объявил Россию
"государством, поддерживающим терроризм", сообщила ранее в четверг пресс-служба сейма.
"Полагаю, следует принять самые жёсткие дипломатические и экономические меры в качестве ответа на откровенно хамское поведение латвийских парламентариев", - сказал он.
По его словам, Латвия является страной, поддерживающей международный терроризм.
"Латвия, в отличие от России, безусловно является государством, поддерживающим международный терроризм. Латвия признала террористический косовский режим, входила в число стран, выступающих за военное вмешательство в Сирии", — отметил он.
Морозов добавил, что латвийские политики ответственны за гибель мирных жителей в Донбассе, а также должны быть подвергнуты уголовному преследованию за снос памятников советским войнам.
"Всегда была в числе стран, поощряющих срыв Минских соглашений, и, следовательно, несёт ответственность за гибель мирных жителей на территории Донбасса. Латвийские политики заслуживают уголовного преследования за снос памятников советским войнам на территории Латвии", - резюмировал он. -