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В Госдуме прокомментировали решение сейма Латвии - РИА Новости, 11.08.2022
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В Госдуме прокомментировали решение сейма Латвии
В Госдуме прокомментировали решение сейма Латвии - РИА Новости, 11.08.2022
В Госдуме прокомментировали решение сейма Латвии
Необходимо принять жесткие экономические и дипломатические меры в ответ на хамское поведение латвийских парламентариев, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:42
2022-08-11T12:45
латвия
россия
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Необходимо принять жесткие экономические и дипломатические меры в ответ на хамское поведение латвийских парламентариев, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов, комментируя решение парламента Латвии по России.Парламент Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм", сообщила ранее в четверг пресс-служба сейма."Полагаю, следует принять самые жёсткие дипломатические и экономические меры в качестве ответа на откровенно хамское поведение латвийских парламентариев", - сказал он. По его словам, Латвия является страной, поддерживающей международный терроризм."Латвия, в отличие от России, безусловно является государством, поддерживающим международный терроризм. Латвия признала террористический косовский режим, входила в число стран, выступающих за военное вмешательство в Сирии", — отметил он.Морозов добавил, что латвийские политики ответственны за гибель мирных жителей в Донбассе, а также должны быть подвергнуты уголовному преследованию за снос памятников советским войнам."Всегда была в числе стран, поощряющих срыв Минских соглашений, и, следовательно, несёт ответственность за гибель мирных жителей на территории Донбасса. Латвийские политики заслуживают уголовного преследования за снос памятников советским войнам на территории Латвии", - резюмировал он. -
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латвия, россия
Латвия, Россия
12:42 11.08.2022 (обновлено: 12:45 11.08.2022)
 
В Госдуме прокомментировали решение сейма Латвии

Депутат Морозов: следует принять жесткие экономические и дипломатические меры против Риги

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Необходимо принять жесткие экономические и дипломатические меры в ответ на хамское поведение латвийских парламентариев, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов, комментируя решение парламента Латвии по России.
Парламент Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм", сообщила ранее в четверг пресс-служба сейма.
Виза - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 18:28Туризм
Москва не планирует ответных мер против Риги из-за приостановки выдачи виз
"Полагаю, следует принять самые жёсткие дипломатические и экономические меры в качестве ответа на откровенно хамское поведение латвийских парламентариев", - сказал он.
По его словам, Латвия является страной, поддерживающей международный терроризм.
"Латвия, в отличие от России, безусловно является государством, поддерживающим международный терроризм. Латвия признала террористический косовский режим, входила в число стран, выступающих за военное вмешательство в Сирии", — отметил он.
Морозов добавил, что латвийские политики ответственны за гибель мирных жителей в Донбассе, а также должны быть подвергнуты уголовному преследованию за снос памятников советским войнам.
"Всегда была в числе стран, поощряющих срыв Минских соглашений, и, следовательно, несёт ответственность за гибель мирных жителей на территории Донбасса. Латвийские политики заслуживают уголовного преследования за снос памятников советским войнам на территории Латвии", - резюмировал он. -
Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
12:28
Москва ответит Латвии на решение ее сейма, заявил Цеков
 
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