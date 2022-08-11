https://ria.ru/20220811/koronavirus-1808914593.html
Роспотребнадзор заявил, что заболевшие COVID-19 стали реже терять обоняние
Роспотребнадзор заявил, что заболевшие COVID-19 стали реже терять обоняние - РИА Новости, 11.08.2022
Роспотребнадзор заявил, что заболевшие COVID-19 стали реже терять обоняние
Потеря обоняния при коронавирусной инфекции сейчас встречается крайне редко, наиболее распространенные симптомы болезни – невысокая температура, боль в горле,... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T15:56
2022-08-11T15:56
2022-08-11T16:08
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Потеря обоняния при коронавирусной инфекции сейчас встречается крайне редко, наиболее распространенные симптомы болезни – невысокая температура, боль в горле, кашель, слабость и боли в мышцах, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора."Потеря обоняния, которая была отличительным признаком коронавируса, сейчас встречается крайне редко", - говорится в сообщении.Наиболее распространенными симптомами "омикрона" сейчас являются невысокая температура, чувство першения и болезненные ощущения в горле, кашель, а также слабость и боли в мышцах, отметили в ведомстве. В большинстве случаев болезнь протекает легко, поэтому многие пациенты болеют дома, под наблюдением участкового врача, уточнили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20220805/koronavirus-1807375001.html
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
15:56 11.08.2022 (обновлено: 16:08 11.08.2022)
Роспотребнадзор заявил, что заболевшие COVID-19 стали реже терять обоняние
Роспотребнадзор: потеря обоняния при заболевании COVID-19 сейчас встречается крайне редко