https://ria.ru/20220811/koronavirus-1808914593.html

Роспотребнадзор заявил, что заболевшие COVID-19 стали реже терять обоняние

Роспотребнадзор заявил, что заболевшие COVID-19 стали реже терять обоняние - РИА Новости, 11.08.2022

Роспотребнадзор заявил, что заболевшие COVID-19 стали реже терять обоняние

Потеря обоняния при коронавирусной инфекции сейчас встречается крайне редко, наиболее распространенные симптомы болезни – невысокая температура, боль в горле,... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T15:56

2022-08-11T15:56

2022-08-11T16:08

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здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Потеря обоняния при коронавирусной инфекции сейчас встречается крайне редко, наиболее распространенные симптомы болезни – невысокая температура, боль в горле, кашель, слабость и боли в мышцах, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора."Потеря обоняния, которая была отличительным признаком коронавируса, сейчас встречается крайне редко", - говорится в сообщении.Наиболее распространенными симптомами "омикрона" сейчас являются невысокая температура, чувство першения и болезненные ощущения в горле, кашель, а также слабость и боли в мышцах, отметили в ведомстве. В большинстве случаев болезнь протекает легко, поэтому многие пациенты болеют дома, под наблюдением участкового врача, уточнили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20220805/koronavirus-1807375001.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии