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В Пхеньяне не исключили, что Ким Чен Ын переболел COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2022
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В Пхеньяне не исключили, что Ким Чен Ын переболел COVID-19
В Пхеньяне не исключили, что Ким Чен Ын переболел COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2022
В Пхеньяне не исключили, что Ким Чен Ын переболел COVID-19
Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что северокорейский руководитель переболел лихорадкой, у него был... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T11:40
2022-08-11T11:40
в мире
ким чен ын
ким е чжон
кндр (северная корея)
коронавирус covid-19
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СЕУЛ, 11 авг – РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что северокорейский руководитель переболел лихорадкой, у него был "серьезный жар", следует из сообщения северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК). Пациентами с "лихорадкой" и "жаром" в СМИ КНДР обычно называют предположительно больных коронавирусом.В конце апреля КНДР заявила о первых случаях "незнакомой лихорадки", которую позже стала называть "пандемией" злокачественного вируса, имея в виду COVID-19. В число предположительно больных коронавирусом записывали всех граждан "с высокой температурой"."В эти дни войны с эпидемией глава государства (Ким Чен Ын – ред.), даже когда имел серьезный жар, не мог прилечь даже на минуту в заботе о гражданах, за которых он должен нести ответственность до самого конца", - заявила Ким Ё Чжон в докладе на общереспубликанском заседании по подведению итогов чрезвычайно-противоэпидемической работы 10 августа, когда описывала, как усердно Ким Чен Ын работал для победы над вирусом.Всего в стране заболели более 4,77 миллиона человек, погибло всего 74 человека. Ежедневный прирост пациентов с повышенной температурой в КНДР продолжал снижаться после пика эпидемии 15 мая, когда выявили более 392 тысяч больных. В последние две недели Северная Корея не сообщала о новых больных.В четверг государственные СМИ КНДР информировали, что лидер страны Ким Чен Ын "торжественно объявил" о победе над вирусом в Северной Корее на общереспубликанском заседании по подведению итогов чрезвычайно-противоэпидемической работы 10 августа.
https://ria.ru/20220811/ugroza-1808762039.html
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в мире, ким чен ын, ким е чжон, кндр (северная корея), коронавирус covid-19
В мире, Ким Чен Ын, Ким Е Чжон, КНДР (Северная Корея), Коронавирус COVID-19
11:40 11.08.2022
 
В Пхеньяне не исключили, что Ким Чен Ын переболел COVID-19

Сестра Ким Чен Ына заявила, что ее брат переболел "незнакомой лихорадкой"

© AP Photo / KRTСеверокорейский лидер Ким Чен Ын
Северокорейский лидер Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© AP Photo / KRT
Северокорейский лидер Ким Чен Ын. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 11 авг – РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что северокорейский руководитель переболел лихорадкой, у него был "серьезный жар", следует из сообщения северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК). Пациентами с "лихорадкой" и "жаром" в СМИ КНДР обычно называют предположительно больных коронавирусом.
В конце апреля КНДР заявила о первых случаях "незнакомой лихорадки", которую позже стала называть "пандемией" злокачественного вируса, имея в виду COVID-19. В число предположительно больных коронавирусом записывали всех граждан "с высокой температурой".
Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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Сестра Ким Чен Ына пригрозила уничтожить власти в Сеуле из-за коронавируса
"В эти дни войны с эпидемией глава государства (Ким Чен Ын – ред.), даже когда имел серьезный жар, не мог прилечь даже на минуту в заботе о гражданах, за которых он должен нести ответственность до самого конца", - заявила Ким Ё Чжон в докладе на общереспубликанском заседании по подведению итогов чрезвычайно-противоэпидемической работы 10 августа, когда описывала, как усердно Ким Чен Ын работал для победы над вирусом.
Всего в стране заболели более 4,77 миллиона человек, погибло всего 74 человека. Ежедневный прирост пациентов с повышенной температурой в КНДР продолжал снижаться после пика эпидемии 15 мая, когда выявили более 392 тысяч больных. В последние две недели Северная Корея не сообщала о новых больных.
В четверг государственные СМИ КНДР информировали, что лидер страны Ким Чен Ын "торжественно объявил" о победе над вирусом в Северной Корее на общереспубликанском заседании по подведению итогов чрезвычайно-противоэпидемической работы 10 августа.
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В миреКим Чен ЫнКим Е ЧжонКНДР (Северная Корея)Коронавирус COVID-19
 
 
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