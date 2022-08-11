https://ria.ru/20220811/koronavirus-1808818287.html
В Пхеньяне не исключили, что Ким Чен Ын переболел COVID-19
В Пхеньяне не исключили, что Ким Чен Ын переболел COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2022
В Пхеньяне не исключили, что Ким Чен Ын переболел COVID-19
Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что северокорейский руководитель переболел лихорадкой, у него был... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T11:40
2022-08-11T11:40
2022-08-11T11:40
в мире
ким чен ын
ким е чжон
кндр (северная корея)
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788114652_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_4dce3f62a360fac770e0dccb7d232892.jpg
СЕУЛ, 11 авг – РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что северокорейский руководитель переболел лихорадкой, у него был "серьезный жар", следует из сообщения северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК). Пациентами с "лихорадкой" и "жаром" в СМИ КНДР обычно называют предположительно больных коронавирусом.В конце апреля КНДР заявила о первых случаях "незнакомой лихорадки", которую позже стала называть "пандемией" злокачественного вируса, имея в виду COVID-19. В число предположительно больных коронавирусом записывали всех граждан "с высокой температурой"."В эти дни войны с эпидемией глава государства (Ким Чен Ын – ред.), даже когда имел серьезный жар, не мог прилечь даже на минуту в заботе о гражданах, за которых он должен нести ответственность до самого конца", - заявила Ким Ё Чжон в докладе на общереспубликанском заседании по подведению итогов чрезвычайно-противоэпидемической работы 10 августа, когда описывала, как усердно Ким Чен Ын работал для победы над вирусом.Всего в стране заболели более 4,77 миллиона человек, погибло всего 74 человека. Ежедневный прирост пациентов с повышенной температурой в КНДР продолжал снижаться после пика эпидемии 15 мая, когда выявили более 392 тысяч больных. В последние две недели Северная Корея не сообщала о новых больных.В четверг государственные СМИ КНДР информировали, что лидер страны Ким Чен Ын "торжественно объявил" о победе над вирусом в Северной Корее на общереспубликанском заседании по подведению итогов чрезвычайно-противоэпидемической работы 10 августа.
https://ria.ru/20220811/ugroza-1808762039.html
https://ria.ru/20220601/zdorove-1792239553.html
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788114652_365:170:2868:2048_1920x0_80_0_0_f208e31b34fa4d77031be8cd1be7e9e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ким чен ын, ким е чжон, кндр (северная корея), коронавирус covid-19
В мире, Ким Чен Ын, Ким Е Чжон, КНДР (Северная Корея), Коронавирус COVID-19
В Пхеньяне не исключили, что Ким Чен Ын переболел COVID-19
Сестра Ким Чен Ына заявила, что ее брат переболел "незнакомой лихорадкой"
СЕУЛ, 11 авг – РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что северокорейский руководитель переболел лихорадкой, у него был "серьезный жар", следует из сообщения северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК). Пациентами с "лихорадкой" и "жаром" в СМИ КНДР обычно называют предположительно больных коронавирусом.
В конце апреля КНДР заявила о первых случаях "незнакомой лихорадки", которую позже стала называть "пандемией" злокачественного вируса, имея в виду COVID-19. В число предположительно больных коронавирусом записывали всех граждан "с высокой температурой".
"В эти дни войны с эпидемией глава государства (Ким Чен Ын
– ред.), даже когда имел серьезный жар, не мог прилечь даже на минуту в заботе о гражданах, за которых он должен нести ответственность до самого конца", - заявила Ким Ё Чжон
в докладе на общереспубликанском заседании по подведению итогов чрезвычайно-противоэпидемической работы 10 августа, когда описывала, как усердно Ким Чен Ын работал для победы над вирусом.
Всего в стране заболели более 4,77 миллиона человек, погибло всего 74 человека. Ежедневный прирост пациентов с повышенной температурой в КНДР продолжал снижаться после пика эпидемии 15 мая, когда выявили более 392 тысяч больных. В последние две недели Северная Корея не сообщала о новых больных.
В четверг государственные СМИ КНДР информировали, что лидер страны Ким Чен Ын "торжественно объявил" о победе над вирусом в Северной Корее на общереспубликанском заседании по подведению итогов чрезвычайно-противоэпидемической работы 10 августа.