https://ria.ru/20220811/koronavirus-1808818287.html

В Пхеньяне не исключили, что Ким Чен Ын переболел COVID-19

В Пхеньяне не исключили, что Ким Чен Ын переболел COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2022

В Пхеньяне не исключили, что Ким Чен Ын переболел COVID-19

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что северокорейский руководитель переболел лихорадкой, у него был... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T11:40

2022-08-11T11:40

2022-08-11T11:40

в мире

ким чен ын

ким е чжон

кндр (северная корея)

коронавирус covid-19

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СЕУЛ, 11 авг – РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что северокорейский руководитель переболел лихорадкой, у него был "серьезный жар", следует из сообщения северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК). Пациентами с "лихорадкой" и "жаром" в СМИ КНДР обычно называют предположительно больных коронавирусом.В конце апреля КНДР заявила о первых случаях "незнакомой лихорадки", которую позже стала называть "пандемией" злокачественного вируса, имея в виду COVID-19. В число предположительно больных коронавирусом записывали всех граждан "с высокой температурой"."В эти дни войны с эпидемией глава государства (Ким Чен Ын – ред.), даже когда имел серьезный жар, не мог прилечь даже на минуту в заботе о гражданах, за которых он должен нести ответственность до самого конца", - заявила Ким Ё Чжон в докладе на общереспубликанском заседании по подведению итогов чрезвычайно-противоэпидемической работы 10 августа, когда описывала, как усердно Ким Чен Ын работал для победы над вирусом.Всего в стране заболели более 4,77 миллиона человек, погибло всего 74 человека. Ежедневный прирост пациентов с повышенной температурой в КНДР продолжал снижаться после пика эпидемии 15 мая, когда выявили более 392 тысяч больных. В последние две недели Северная Корея не сообщала о новых больных.В четверг государственные СМИ КНДР информировали, что лидер страны Ким Чен Ын "торжественно объявил" о победе над вирусом в Северной Корее на общереспубликанском заседании по подведению итогов чрезвычайно-противоэпидемической работы 10 августа.

https://ria.ru/20220811/ugroza-1808762039.html

https://ria.ru/20220601/zdorove-1792239553.html

кндр (северная корея)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, ким чен ын, ким е чжон, кндр (северная корея), коронавирус covid-19