https://ria.ru/20220811/koronavirus-1808809237.html
В Москве за сутки госпитализировали 358 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 358 человек с COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2022
В Москве за сутки госпитализировали 358 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 7899 случаев COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T11:09
2022-08-11T11:09
2022-08-11T11:09
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москва
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 7899 случаев COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 7899, госпитализировано - 358 человек, выздоровело - 6202 человек, 16 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 8 608 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 885 222 случая коронавируса, выздоровели 2 657 606 человек, умерли 44 634 человек.
https://ria.ru/20220811/deltakron-1808805387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Москва
В Москве за сутки госпитализировали 358 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 7899 новых случаев заражения коронавирусом