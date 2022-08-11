https://ria.ru/20220811/koronavirus-1808809237.html

В Москве за сутки госпитализировали 358 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 358 человек с COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2022

В Москве за сутки госпитализировали 358 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 7899 случаев COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T11:09

2022-08-11T11:09

2022-08-11T11:09

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 7899 случаев COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 7899, госпитализировано - 358 человек, выздоровело - 6202 человек, 16 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 8 608 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 885 222 случая коронавируса, выздоровели 2 657 606 человек, умерли 44 634 человек.

https://ria.ru/20220811/deltakron-1808805387.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва