https://ria.ru/20220811/konferentsiya-1808998434.html

Глава Минобороны Индии не посетит Московскую конференцию по безопасности

Глава Минобороны Индии не посетит Московскую конференцию по безопасности - РИА Новости, 11.08.2022

Глава Минобороны Индии не посетит Московскую конференцию по безопасности

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх не приедет на Московскую конференцию по международной безопасности, пришлет видеосообщение, заявил посол Индии в Москве... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T19:32

2022-08-11T19:32

2022-08-11T19:32

в мире

индия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/138200/81/1382008102_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_911fefe8af5e425adbef166c97286c54.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх не приедет на Московскую конференцию по международной безопасности, пришлет видеосообщение, заявил посол Индии в Москве Паван Капур."Министр обороны пришлет видеосообщение для конференции. Будут остальные члены делегации, которые приедут на конференцию", - сказал он журналистам.Капур уточнил, что в составе делегации будет высокопоставленный чиновник из министерства обороны, но сам министр обороны пришлет записанное сообщение.X Московская конференция по международной безопасности пройдёт 16 августа в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодёжи "Авангард" в парке "Патриот".

https://ria.ru/20220810/indiya-1808680400.html

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия