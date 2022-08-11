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Глава Минобороны Индии не посетит Московскую конференцию по безопасности - РИА Новости, 11.08.2022
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Глава Минобороны Индии не посетит Московскую конференцию по безопасности
Глава Минобороны Индии не посетит Московскую конференцию по безопасности - РИА Новости, 11.08.2022
Глава Минобороны Индии не посетит Московскую конференцию по безопасности
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх не приедет на Московскую конференцию по международной безопасности, пришлет видеосообщение, заявил посол Индии в Москве... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T19:32
2022-08-11T19:32
в мире
индия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх не приедет на Московскую конференцию по международной безопасности, пришлет видеосообщение, заявил посол Индии в Москве Паван Капур."Министр обороны пришлет видеосообщение для конференции. Будут остальные члены делегации, которые приедут на конференцию", - сказал он журналистам.Капур уточнил, что в составе делегации будет высокопоставленный чиновник из министерства обороны, но сам министр обороны пришлет записанное сообщение.X Московская конференция по международной безопасности пройдёт 16 августа в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодёжи "Авангард" в парке "Патриот".
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в мире, индия
В мире, Индия
19:32 11.08.2022
 
Глава Минобороны Индии не посетит Московскую конференцию по безопасности

Посол Индии: министр обороны пришлет обращение для Московской конференции по безопасности

© Flickr / Sanyam BahgaНациональный флаг Индии
Национальный флаг Индии - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Flickr / Sanyam Bahga
Национальный флаг Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх не приедет на Московскую конференцию по международной безопасности, пришлет видеосообщение, заявил посол Индии в Москве Паван Капур.
"Министр обороны пришлет видеосообщение для конференции. Будут остальные члены делегации, которые приедут на конференцию", - сказал он журналистам.
Капур уточнил, что в составе делегации будет высокопоставленный чиновник из министерства обороны, но сам министр обороны пришлет записанное сообщение.
X Московская конференция по международной безопасности пройдёт 16 августа в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодёжи "Авангард" в парке "Патриот".
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