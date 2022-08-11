https://ria.ru/20220811/konferentsiya-1808998434.html
Глава Минобороны Индии не посетит Московскую конференцию по безопасности
Глава Минобороны Индии не посетит Московскую конференцию по безопасности - РИА Новости, 11.08.2022
Глава Минобороны Индии не посетит Московскую конференцию по безопасности
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх не приедет на Московскую конференцию по международной безопасности, пришлет видеосообщение, заявил посол Индии в Москве... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T19:32
2022-08-11T19:32
2022-08-11T19:32
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх не приедет на Московскую конференцию по международной безопасности, пришлет видеосообщение, заявил посол Индии в Москве Паван Капур."Министр обороны пришлет видеосообщение для конференции. Будут остальные члены делегации, которые приедут на конференцию", - сказал он журналистам.Капур уточнил, что в составе делегации будет высокопоставленный чиновник из министерства обороны, но сам министр обороны пришлет записанное сообщение.X Московская конференция по международной безопасности пройдёт 16 августа в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодёжи "Авангард" в парке "Патриот".
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в мире, индия
Глава Минобороны Индии не посетит Московскую конференцию по безопасности
Посол Индии: министр обороны пришлет обращение для Московской конференции по безопасности
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх не приедет на Московскую конференцию по международной безопасности, пришлет видеосообщение, заявил посол Индии в Москве Паван Капур.
"Министр обороны пришлет видеосообщение для конференции. Будут остальные члены делегации, которые приедут на конференцию", - сказал он журналистам.
Капур уточнил, что в составе делегации будет высокопоставленный чиновник из министерства обороны, но сам министр обороны пришлет записанное сообщение.
X Московская конференция по международной безопасности пройдёт 16 августа в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодёжи "Авангард" в парке "Патриот
".