https://ria.ru/20220811/kitay-1808856524.html

ВМС Китая провели учения в Южно-Китайском море

ВМС Китая провели учения в Южно-Китайском море - РИА Новости, 11.08.2022

ВМС Китая провели учения в Южно-Китайском море

Фрегаты ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели трехдневные учения с боевыми стрельбами в Южно-Китайском море, сообщает в четверг Центральное... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T13:17

2022-08-11T13:17

2022-08-11T13:17

в мире

нэнси пелоси

тайвань

китай

южно-китайское море

народно-освободительная армия китая

визит пелоси на тайвань

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ПЕКИН, 11 авг - РИА Новости. Фрегаты ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели трехдневные учения с боевыми стрельбами в Южно-Китайском море, сообщает в четверг Центральное телевидение Китая.Сообщается, что в учениях в Южно-Китайском море приняли участие фрегаты "Мяньян" и "Лоян". "В течение трех дней они отрабатывали приемы атаки на море, в том числе удары самонаводящимися ракетами и другие виды боевых стрельб, также отработали боевую подготовку в сложных условиях", - говорится в сообщении телевидения.При этом не уточняется, в какой части Южно-Китайского моря проводились учения, а также были ли они частью масштабных военных учений НОАК вокруг Тайваня в ответ на визит на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.Народно-освободительная армия Китая в ответ на визит Пелоси на Тайвань организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Они стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться в полдень 7 августа, однако были продолжены. В среду, 10 августа, восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая объявила о том, что поставленные в рамках военных мероприятий у Тайваня задачи успешно выполнены.Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://radiosputnik.ria.ru/20220810/ssha-1808585175.html

https://ria.ru/20220809/tayvan-1808359831.html

тайвань

китай

южно-китайское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нэнси пелоси, тайвань, китай, южно-китайское море, народно-освободительная армия китая, визит пелоси на тайвань