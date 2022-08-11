ВМС Китая провели учения в Южно-Китайском море
Телевидение Китая: фрегаты ВМС Китая провели трехдневные учения в Южно-Китайском море
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЭсминец "Нань Чан" ВМС Китая во время маневрирования на учениях
Эсминец "Нань Чан" ВМС Китая во время маневрирования на учениях. Архивное фото
ПЕКИН, 11 авг - РИА Новости. Фрегаты ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели трехдневные учения с боевыми стрельбами в Южно-Китайском море, сообщает в четверг Центральное телевидение Китая.
Сообщается, что в учениях в Южно-Китайском море приняли участие фрегаты "Мяньян" и "Лоян". "В течение трех дней они отрабатывали приемы атаки на море, в том числе удары самонаводящимися ракетами и другие виды боевых стрельб, также отработали боевую подготовку в сложных условиях", - говорится в сообщении телевидения.
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При этом не уточняется, в какой части Южно-Китайского моря проводились учения, а также были ли они частью масштабных военных учений НОАК вокруг Тайваня в ответ на визит на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Народно-освободительная армия Китая в ответ на визит Пелоси на Тайвань организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Они стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться в полдень 7 августа, однако были продолжены. В среду, 10 августа, восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая объявила о том, что поставленные в рамках военных мероприятий у Тайваня задачи успешно выполнены.
Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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