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Умерла художница Наталья Нестерова - РИА Новости, 11.08.2022
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Культура
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Умерла художница Наталья Нестерова
Умерла художница Наталья Нестерова - РИА Новости, 11.08.2022
Умерла художница Наталья Нестерова
Заслуженный художник РФ Наталья Нестерова скончалась на 78-м году жизни, сообщается в официальном Telegram-канале Государственной Третьяковской галереи. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T15:38
2022-08-11T15:38
культура
марк шагал
москва
ссср
нью-йорк (город)
третьяковская галерея
российская академия художеств
новости культуры
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Заслуженный художник РФ Наталья Нестерова скончалась на 78-м году жизни, сообщается в официальном Telegram-канале Государственной Третьяковской галереи."Ушла из жизни Наталья Игоревна Нестерова – талантливая художница, педагог, профессор. Ее смерть – огромная утрата для нашей культуры, для людей, которые ее знали и любили", - говорится в сообщении.Как отмечается на странице музея, Нестерова была близким другом Третьяковской галереи. В собрании музея находится более пятидесяти ее произведений, художественный язык которых содержит "загадочные сюжеты, напоминающие притчи, иногда с христианскими и мифическими аллюзиями".Наталья Нестерова родилась 23 апреля 1944 года в Москве в семье архитекторов, в 1968 году окончила Московский художественный институт имени Сурикова. С 1969 года являлась членом Союза художников СССР, а в 1991-м стала профессором Российской академии театрального искусства. С 2001 года была членом Российской академии художеств. Работы Нестеровой представлены в Третьяковской галерее, Музее современного искусства Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке, Китайском национальном музее искусств в Пекине, в музее изящных искусств в Монреале, а также в музее Марка Шагала в Витебске.
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марк шагал, москва, ссср, нью-йорк (город), третьяковская галерея, российская академия художеств, новости культуры, культура
Культура, Марк Шагал, Москва, СССР, Нью-Йорк (город), Третьяковская галерея, Российская академия художеств, Новости культуры, Культура
15:38 11.08.2022
 
Умерла художница Наталья Нестерова

На 78-м году жизни умерла художница Наталья Нестерова

© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкХудожница Наталья Нестерова
Художница Наталья Нестерова - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Художница Наталья Нестерова. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Заслуженный художник РФ Наталья Нестерова скончалась на 78-м году жизни, сообщается в официальном Telegram-канале Государственной Третьяковской галереи.
"Ушла из жизни Наталья Игоревна Нестерова – талантливая художница, педагог, профессор. Ее смерть – огромная утрата для нашей культуры, для людей, которые ее знали и любили", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкПосетители на выставке художницы Натальи Нестеровой "Генеральная репетиция юбилея"
Посетители на выставке художницы Натальи Нестеровой Генеральная репетиция юбилея - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в фотобанк
Посетители на выставке художницы Натальи Нестеровой "Генеральная репетиция юбилея"
Как отмечается на странице музея, Нестерова была близким другом Третьяковской галереи. В собрании музея находится более пятидесяти ее произведений, художественный язык которых содержит "загадочные сюжеты, напоминающие притчи, иногда с христианскими и мифическими аллюзиями".
Наталья Нестерова родилась 23 апреля 1944 года в Москве в семье архитекторов, в 1968 году окончила Московский художественный институт имени Сурикова. С 1969 года являлась членом Союза художников СССР, а в 1991-м стала профессором Российской академии театрального искусства. С 2001 года была членом Российской академии художеств. Работы Нестеровой представлены в Третьяковской галерее, Музее современного искусства Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке, Китайском национальном музее искусств в Пекине, в музее изящных искусств в Монреале, а также в музее Марка Шагала в Витебске.
 
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