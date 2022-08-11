Умерла художница Наталья Нестерова
На 78-м году жизни умерла художница Наталья Нестерова
Художница Наталья Нестерова. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Заслуженный художник РФ Наталья Нестерова скончалась на 78-м году жизни, сообщается в официальном Telegram-канале Государственной Третьяковской галереи.
"Ушла из жизни Наталья Игоревна Нестерова – талантливая художница, педагог, профессор. Ее смерть – огромная утрата для нашей культуры, для людей, которые ее знали и любили", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкПосетители на выставке художницы Натальи Нестеровой "Генеральная репетиция юбилея"
Посетители на выставке художницы Натальи Нестеровой "Генеральная репетиция юбилея"
Как отмечается на странице музея, Нестерова была близким другом Третьяковской галереи. В собрании музея находится более пятидесяти ее произведений, художественный язык которых содержит "загадочные сюжеты, напоминающие притчи, иногда с христианскими и мифическими аллюзиями".
Наталья Нестерова родилась 23 апреля 1944 года в Москве в семье архитекторов, в 1968 году окончила Московский художественный институт имени Сурикова. С 1969 года являлась членом Союза художников СССР, а в 1991-м стала профессором Российской академии театрального искусства. С 2001 года была членом Российской академии художеств. Работы Нестеровой представлены в Третьяковской галерее, Музее современного искусства Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке, Китайском национальном музее искусств в Пекине, в музее изящных искусств в Монреале, а также в музее Марка Шагала в Витебске.