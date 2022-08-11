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Умерла художница Наталья Нестерова

Умерла художница Наталья Нестерова - РИА Новости, 11.08.2022

Умерла художница Наталья Нестерова

Заслуженный художник РФ Наталья Нестерова скончалась на 78-м году жизни, сообщается в официальном Telegram-канале Государственной Третьяковской галереи. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T15:38

2022-08-11T15:38

2022-08-11T15:38

культура

марк шагал

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третьяковская галерея

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новости культуры

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Заслуженный художник РФ Наталья Нестерова скончалась на 78-м году жизни, сообщается в официальном Telegram-канале Государственной Третьяковской галереи."Ушла из жизни Наталья Игоревна Нестерова – талантливая художница, педагог, профессор. Ее смерть – огромная утрата для нашей культуры, для людей, которые ее знали и любили", - говорится в сообщении.Как отмечается на странице музея, Нестерова была близким другом Третьяковской галереи. В собрании музея находится более пятидесяти ее произведений, художественный язык которых содержит "загадочные сюжеты, напоминающие притчи, иногда с христианскими и мифическими аллюзиями".Наталья Нестерова родилась 23 апреля 1944 года в Москве в семье архитекторов, в 1968 году окончила Московский художественный институт имени Сурикова. С 1969 года являлась членом Союза художников СССР, а в 1991-м стала профессором Российской академии театрального искусства. С 2001 года была членом Российской академии художеств. Работы Нестеровой представлены в Третьяковской галерее, Музее современного искусства Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке, Китайском национальном музее искусств в Пекине, в музее изящных искусств в Монреале, а также в музее Марка Шагала в Витебске.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

марк шагал, москва, ссср, нью-йорк (город), третьяковская галерея, российская академия художеств, новости культуры, культура