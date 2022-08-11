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Лидер Killnet пообещал обнародовать новые данные корпорации Lockheed Martin - РИА Новости, 11.08.2022
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Лидер Killnet пообещал обнародовать новые данные корпорации Lockheed Martin
Лидер Killnet пообещал обнародовать новые данные корпорации Lockheed Martin - РИА Новости, 11.08.2022
Лидер Killnet пообещал обнародовать новые данные корпорации Lockheed Martin
Лидер российской хакерской группировки Killnet после взлома сайта американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin пообещал обнародовать новейшие... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T22:11
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технологии
сша
украина
россия
bae systems
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Лидер российской хакерской группировки Killnet после взлома сайта американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin пообещал обнародовать новейшие технологии, данные всех сотрудников и коррекцию цены акций компании в ближайшее время.Ранее сообщалось, что российская хакерская группировка Killnet опубликовала подтверждение взлома внутренней системы авторизации сотрудников американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которая, в частности, производит РСЗО HIMARS. Позднее хакеры сообщили, что корпорация восстановила работу своего сайта и системы, но не данные.Реактивная система залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года.Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 300 километров.С конца июня этого года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.
https://ria.ru/20220811/khakery-1808851213.html
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технологии, сша, украина, россия, bae systems, lockheed martin
Технологии, США, Украина, Россия, BAE Systems, Lockheed Martin
22:11 11.08.2022
 
Лидер Killnet пообещал обнародовать новые данные корпорации Lockheed Martin

Лидер Killnet пообещал раскрыть новые данные о производителе РСЗО HIMARS Lockheed Martin

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкКомпьютер
Компьютер - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Лидер российской хакерской группировки Killnet после взлома сайта американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin пообещал обнародовать новейшие технологии, данные всех сотрудников и коррекцию цены акций компании в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что российская хакерская группировка Killnet опубликовала подтверждение взлома внутренней системы авторизации сотрудников американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которая, в частности, производит РСЗО HIMARS. Позднее хакеры сообщили, что корпорация восстановила работу своего сайта и системы, но не данные.
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Хакеры сообщили о взломе сайта сейма Латвии
"То, что я сделал с Lockheed Martin, это всего лишь 0.1% ... Дальше Вы увидите новейшие технологии этой корпорации ... Полный слив абсолютно всех сотрудников ... Вы увидите огромную коррекцию цены акций ... Я покажу Вам много интересного о Lockheed в течение ближайшего времени", - написал лидер Killnet в своем Telegram-канале.
Реактивная система залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года.
Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 300 километров.
С конца июня этого года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.
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2 августа, 12:22В России
Шойгу назвал количество уничтоженных на Украине HIMARS, М777 и Harpoon
 
ТехнологииСШАУкраинаРоссияBAE SystemsLockheed Martin
 
 
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