Лидер Killnet пообещал обнародовать новые данные корпорации Lockheed Martin
Лидер Killnet пообещал раскрыть новые данные о производителе РСЗО HIMARS Lockheed Martin
Компьютер. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Лидер российской хакерской группировки Killnet после взлома сайта американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin пообещал обнародовать новейшие технологии, данные всех сотрудников и коррекцию цены акций компании в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что российская хакерская группировка Killnet опубликовала подтверждение взлома внутренней системы авторизации сотрудников американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которая, в частности, производит РСЗО HIMARS. Позднее хакеры сообщили, что корпорация восстановила работу своего сайта и системы, но не данные.
"То, что я сделал с Lockheed Martin, это всего лишь 0.1% ... Дальше Вы увидите новейшие технологии этой корпорации ... Полный слив абсолютно всех сотрудников ... Вы увидите огромную коррекцию цены акций ... Я покажу Вам много интересного о Lockheed в течение ближайшего времени", - написал лидер Killnet в своем Telegram-канале.
Реактивная система залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года.
Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 300 километров.