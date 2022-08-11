https://ria.ru/20220811/khakery-1809025925.html

Лидер Killnet пообещал обнародовать новые данные корпорации Lockheed Martin

Лидер Killnet пообещал обнародовать новые данные корпорации Lockheed Martin - РИА Новости, 11.08.2022

Лидер Killnet пообещал обнародовать новые данные корпорации Lockheed Martin

Лидер российской хакерской группировки Killnet после взлома сайта американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin пообещал обнародовать новейшие... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T22:11

2022-08-11T22:11

2022-08-11T22:11

технологии

сша

украина

россия

bae systems

lockheed martin

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Лидер российской хакерской группировки Killnet после взлома сайта американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin пообещал обнародовать новейшие технологии, данные всех сотрудников и коррекцию цены акций компании в ближайшее время.Ранее сообщалось, что российская хакерская группировка Killnet опубликовала подтверждение взлома внутренней системы авторизации сотрудников американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которая, в частности, производит РСЗО HIMARS. Позднее хакеры сообщили, что корпорация восстановила работу своего сайта и системы, но не данные.Реактивная система залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года.Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 300 километров.С конца июня этого года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.

https://ria.ru/20220811/khakery-1808851213.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220802/shoygu-1806621400.html

сша

украина

россия

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2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

технологии, сша, украина, россия, bae systems, lockheed martin